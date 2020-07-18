Глава Верховного суду Валентина Данішевська прокоментувала заяви глави виконкому Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі про фундаментальну концепцію революційної судової реформи.

За словами Данішевської, поки ніяких конкретних пропозицій та обговорень на тему судової реформи не було. Про це очільниця Верховного суду розповіла у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Тим часом Саакашвілі відкрив в Одесі "Офіс простих рішень і результатів"

Крім гасел про радикальні революційні зміни, ми, власне кажучи, нічого конкретного не чуємо. Кажуть про створення ідеальної системи, яка буде ідеально працювати. І йде боротьба за те, хто буде призначати цих ідеальних суддів,

– розповіла Данішевська.

Глава Верховного суду заявила, що будь-який діалог Нацради з суддівським корпусом відсутній: "Навіть ніяких спроб комунікацій не було. Якщо будуть ідеї, пропозиції розгляду тих чи інших проблемних питань – одразу відгукнемося, тому що ми перші, хто зацікавлений в покращенні правосуддя".

Про діалог з Офісом Президента

Водночас, що стосується комунікацій з президентом Зеленським, то, за її словами, глава держави особисто з нею не зустрічався.

Комунікація з Офісом Президента з'явилася після рішення Конституційного суду про неконституційність низки положень закону "Про судоустрій і статус суддів". Вона додала, що час покаже, чи буде цей діалог продуктивним: "Перший наш маркер – запуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і призначення в місцеві суди і присяга 400 нових суддів".

Окрім того Саакашвілі пропонує скасувати Конституційний суд України

Про суддів-іноземців

Відповідаючи на питання про те, чи можна вважати раціональною ініціативу включення до Верховного суду суддів-іноземців, Данішевська зазначила, що результати роботи такого судді "залежатимуть від того, під захистом якої держави він буде перебувати".

Нагадаємо. На початку липня суддівську спільноту збурила ідея голови Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі, який запропонував включити іноземних суддів до складу Верховного суду. Частина експертів зауважили, що участь іноземних суддів у роботі Верховного Суду просто неможлива без внесення змін до Конституції, що наразі малоймовірно.

Вона також вказала на неконституційність такої норми: "Конституція вимагає, щоб суддя був громадянином України, щоб він володів державною мовою. Так, власне, я і не знаю прикладів у світі, щоб ця практика сприяла якомусь прориву".

Що говорив Саакашвілі про реформу суду

Голова виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі 30 червня, після першого засідання заявив, що Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи.

Він казав, що влада має намір ввести концепцію, яка фундаментально відрізняється від нинішнього стану судової реформи в Україні.

Це будуть не напівзаходи, не напівзаконни, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі,

– сказав Саакашвілі.

За словами політика, Зеленський радикально налаштований щодо цього питання. Навіть, якщо буде потрібний референдум, то "президент на це піде".

Що відомо про судову реформу Зеленського? Верховна Рада України ухвалила запропоновану президентом судову реформу ще восени 2019 року. Сам президент підписав її у листопаді.



Після розгляду Венеціанська комісія висловила занепокоєння окремими пунктами закону. Зокрема, скороченням суддів Верховного суду та ролі Вищої ради правосуддя в українському судочинстві.

Конституційний суд опісля рекомендував Верховній Раді привести положення законів України, у яких виявлено порушення, у відповідність до Конституції України.