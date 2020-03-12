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      Конституційний суд визнав судову реформу Зеленського частково неконституційною

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      Конституційний суд рекомендує Раді внести зміни до судової реформи Зеленського / ccu.gov.ua

      Конституційний суд завершив розгляд ініційованої Володимиром Зеленським судової реформи. За результатами розгляду суд дйшов висновку, що окремі положення ухваленої Верховною Радою реформи не відповідають Конституції.

      Після перевірки ухваленого закону на відповідність Конституції України провадження у цій справі було закрито, зазначається у повідомленні Конституційного суду.

      Цікаво Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України

      Виявлені порушення стосують запропонованих змін до законів України про:

      • судоустрій і статус суддів;
      • Вищу раду правосуддя.

      Конституційний суд рекомендував Верховній Раді привести положення законів України, у яких виявлено порушення, у відповідність до Конституції України.

      Що відомо про судову реформу Зеленського?Верховна Рада України ухвалила запропоновану президентом судову реформу ще восени 2019 року. Сам президент підписав її у листопаді.

      Після розгляду Венеціанська комісія висловила занепокоєння окремими пунктами закону. Зокрема, скороченням суддів Верховного суду та ролі Вищої ради правосуддя в українському судочинстві.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Вища рада правосуддя Верховний суд України Судді Верховна Рада Законодавство Реформи Володимир Зеленський Конституція Конституційний суд
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