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      Конституционный суд признал судебную реформу Зеленского частично неконституционной

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      Конституционный суд завершил рассмотрение инициированной Владимиром Зеленским судебной реформы. По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что отдельные положения принятой Верховной Радой реформы не соответствуют Конституции.

      Після перевірки провадження у справі про перевірку на відповідність законів Конституції України було закрито, зазначається у повідомленні Конституційного суду.

      Цікаво Це може загальмувати реформи, – британське видання про відставку уряду Гончарука

      Виявлені порушення стосують запропонованих змін до законів України про:

      • судоустрій і статус суддів;
      • Вищу раду правосуддя.

      Конституційний суд рекомендував Верховній Раді привести положення законів України, у яких виявлено порушення, у відповідність до Конституції України.

      Що відомо про судову реформу Зеленського?Верховна Рада України ухвалила запропоновану президентом судову реформу ще восени 2019 року. Сам президент підписав її у листопаді.

      Після розгляду Венеціанська комісія висловила занепокоєння окремими пунктами закону. Зокрема, скороченням суддів Верховного суду та ролі Вищої ради правосуддя в українському судочинстві.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Верховная Рада Законодательство Реформы Владимир Зеленский Новости политики Конституция Конституционный суд Новости Украины
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