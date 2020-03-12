Конституционный суд признал судебную реформу Зеленского частично неконституционной

Конституционный суд завершил рассмотрение инициированной Владимиром Зеленским судебной реформы. По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что отдельные положения принятой Верховной Радой реформы не соответствуют Конституции.

Після перевірки провадження у справі про перевірку на відповідність законів Конституції України було закрито, зазначається у повідомленні Конституційного суду.

Цікаво Це може загальмувати реформи, – британське видання про відставку уряду Гончарука

Виявлені порушення стосують запропонованих змін до законів України про:

судоустрій і статус суддів;

Вищу раду правосуддя.

Конституційний суд рекомендував Верховній Раді привести положення законів України, у яких виявлено порушення, у відповідність до Конституції України.

Що відомо про судову реформу Зеленського?Верховна Рада України ухвалила запропоновану президентом судову реформу ще восени 2019 року. Сам президент підписав її у листопаді.



Після розгляду Венеціанська комісія висловила занепокоєння окремими пунктами закону. Зокрема, скороченням суддів Верховного суду та ролі Вищої ради правосуддя в українському судочинстві.