Глава Верховного суда Валентина Данишевская прокомментировала заявления главы исполкома Национального совета реформ Саакашвили о фундаментальной концепции революционной судебной реформы.

По словам Данишевской, пока никаких конкретных предложений и обсуждений на тему судебной реформы не было. Об этом руководительница Верховного суда рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Между тем Саакашвили открыл в Одессе "Офис простых решений и результатов"

Кроме лозунгов о радикальных революционных изменениях, мы, собственно говоря, ничего конкретного не слышим. Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать этих идеальных судей,

– рассказала Данишевская.

Глава Верховного суда заявила, что любой диалог Нацсовета с судейским корпусом отсутствует: "Даже никаких попыток коммуникаций не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов – сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия".

О диалоге с Офисом Президента

В то же время, что касается коммуникаций с президентом Зеленским, то, по ее словам, глава государства лично с ней не встречался.

Коммуникация с Офисом Президента появилась после решения Конституционного суда о неконституционности ряда положений закона "О судоустройстве и статусе судей". Она добавила, что время покажет, будет ли этот диалог продуктивным: "Первый наш маркер – запуск Высшей квалификационной комиссии судей и назначения в местные суды и присяга 400 новых судей".

Кроме того Саакашвили предлагает отменить Конституционный суд Украины

О судьях-иностранцах

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать рациональной инициативу включения в Верховный суд судей-иностранцев, Данишевская отметила, что результаты работы такого судьи "будут зависеть от того, под защитой какого государства он будет находиться".

Напомним. В начале июля судейское сообщество возмутила идея председателя Нацсовета реформ Саакашвили, который предложил включить иностранных судей в состав Верховного суда. Часть экспертов отметили, что участие иностранных судей в работе Верховного Суда просто невозможна без внесения изменений в Конституцию, что пока маловероятно.

Она также указала на неконституционность такой нормы: "Конституция требует, чтобы судья был гражданином Украины, чтобы он владел государственным языком. Так, собственно, я и не знаю примеров в мире, чтобы эта практика способствовала какому-то прорыву".

Что говорил Саакашвили о реформе суда

Председатель исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили 30 июня, после первого заседания заявил, что Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.

Он говорил, что власти намерены ввести концепцию, которая фундаментально отличается от нынешнего состояния судебной реформы в Украине.

Это будут не полумеры, не полузаконными, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе,

– сказал Саакашвили.

По словам политика, Зеленский радикально настроен по этому вопросу. Даже если будет нужен референдум, то "президент на это пойдет".

Что известно о судебной реформе Зеленского?

Верховная Рада Украины приняла предложенную президентом судебную реформу еще осенью 2019 года. Сам президент подписал ее в ноябре.



После рассмотрения Венецианская комиссия выразила обеспокоенность отдельными пунктами закона. В частности, сокращением судей Верховного суда и роли Высшего совета правосудия в украинском судопроизводстве.

Конституционный суд позже рекомендовал Верховной Раде привести положения законов Украины, в которых выявлены нарушения, в соответствие с Конституцией Украины.