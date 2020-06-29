Руководитель Исполнительного комитета Михеиль Саакашвили убежден, что в Украине необходимо провести референдум об отмене Конституционного суда.

Об этом он сказал в интервью программе "Есть вопросы" на 24 канале и предложил превратить этот суд в палату Верховного суда Украины.

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"Потому что они реально вредят любой новой инициативе. Реально есть оружие в руках олигархов и разных коррумпированных элементов", – отметил политик.

Мне кажется, что здесь просто нельзя обновлять корпус, если механизмы вмешательства общества в обновление этого корпуса четко не определены. Сейчас они сами должны себя обновлять. Это не сработает и точка,

– сказал руководитель Исполнительного комитета.

По его словам, судейский корпус сейчас находится в плохом состоянии, а законопроектом касательно судебной реформы, который недавно внесли в Раду, мы оставляем все ключи в руках "старых" людей.

"Это не сработает. Сколько можно об этом говорить", – подчеркнул Саакашвили.

Смотрите интервью с Михаилом Саакашвили: