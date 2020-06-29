Керівник Виконавчого комітету Міхеїль Саакашвілі переконаний, що в Україні необхідно провести референдум про скасування Конституційного суду.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі та запропонував перетворити цей суд в палату Верховного суду України.

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"Тому що вони реально шкодять будь-якій новій ініціативі. Реально є зброя в руках олігархів та різних корумпованих елементів", – зазначив політик.

Мені здається, що тут просто не можна оновлювати корпус, якщо механізми втручання суспільства в оновлення цього корпусу чітко не визначені. Зараз вони самі мають собі оновлювати. Це не спрацює і крапка,

– сказав керівник Виконавчого комітету.

За його словами, суддівський корпус зараз перебуває в поганому стані, а законопроєктом щодо судової реформи, який нещодавно внесли у Раду, ми залишаємо всі ключі в руках "старих" людей.

"Це не спрацює. Скільки можна про це говорити", – наголосив Саакашвілі.

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