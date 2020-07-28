Критична нестача кадрів: майже 70 місцевих судів в Україні не зможуть працювати
Наразі майже 70 судів першої ланки не можуть працювати через нестачу суддів. На обласному рівні не вистачає приблизно 40% кадрів.
Нестача кадрів у судах
В Україні 69 місцевих судів із 400 не можуть працювати через відсутність суддів, розповів заступник голови Верховного Суду Богдан Львов, пише УНІАН.
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Там або є судді, в яких немає повноважень, оскільки вони після закінчення п’ятирічного строку ще не були призначені на посади безстроково, або взагалі немає суддів,
– пояснив Львов.
За його словами, такою є статистика на рівні районів. В областях все ще гірше – не вистачає приблизно 40% суддів.
Львов зазначив, що Верховний Суд забезпечений майже на 100%. Навіть перша інстанція, яка має великий дефіцит кадрів, теж відносно укомплектована в порівнянні з апеляційною інстанцією.
Немає можливості розслідувати кримінальні справи
Щоб в області могли розглядати кримінальні справи, необхідно щонайменше чотири судді: троє у колегії, один – слідчий. Наразі в деяких областях є нестача кадрів.
За словами заступника глави ВС, чотирьох суддів кримінальної юстиції вже немає на Закарпатті та у Полтаві. На черзі – Волинь, Суми та решта областей.
Сьогодні – це нерозглянуті кримінальні справи, а завтра – це будуть невидані санкції на затримання, проведення певних слідчих дій,
– зазначив Львов.
Порушники уникають адмінвідповідальності
У деяких регіонах порушники зараз можуть уникнути покарання за адмінпротоколами.
"Можна їздити заднім ходом на червоне світло по зустрічній, і жодної відповідальності за це не буде", – додав представник ВС. Це означає, що порушники залишаються без відповідальності.
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