Наразі майже 70 судів першої ланки не можуть працювати через нестачу суддів. На обласному рівні не вистачає приблизно 40% кадрів.

Нестача кадрів у судах

В Україні 69 місцевих судів із 400 не можуть працювати через відсутність суддів, розповів заступник голови Верховного Суду Богдан Львов, пише УНІАН.

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Там або є судді, в яких немає повноважень, оскільки вони після закінчення п’ятирічного строку ще не були призначені на посади безстроково, або взагалі немає суддів,

– пояснив Львов.

За його словами, такою є статистика на рівні районів. В областях все ще гірше – не вистачає приблизно 40% суддів.

Львов зазначив, що Верховний Суд забезпечений майже на 100%. Навіть перша інстанція, яка має великий дефіцит кадрів, теж відносно укомплектована в порівнянні з апеляційною інстанцією.

Немає можливості розслідувати кримінальні справи

Щоб в області могли розглядати кримінальні справи, необхідно щонайменше чотири судді: троє у колегії, один – слідчий. Наразі в деяких областях є нестача кадрів.

За словами заступника глави ВС, чотирьох суддів кримінальної юстиції вже немає на Закарпатті та у Полтаві. На черзі – Волинь, Суми та решта областей.

Сьогодні – це нерозглянуті кримінальні справи, а завтра – це будуть невидані санкції на затримання, проведення певних слідчих дій,

– зазначив Львов.

Порушники уникають адмінвідповідальності

У деяких регіонах порушники зараз можуть уникнути покарання за адмінпротоколами.

"Можна їздити заднім ходом на червоне світло по зустрічній, і жодної відповідальності за це не буде", – додав представник ВС. Це означає, що порушники залишаються без відповідальності.

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