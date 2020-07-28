Критическая нехватка кадров: почти 70 местных судов в Украине не смогут работать
Сейчас почти 70 судов первого звена не могут работать из-за нехватки судей. На областном уровне не хватает примерно 40% кадров.
Нехватка кадров в судах
В Украине 69 местных судов с 400 не могут работать из-за отсутствия судей, рассказал заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов, пишет УНИАН.
Там или есть судьи, у которых нет полномочий, поскольку они после окончания пятилетнего срока еще не были назначены на должности бессрочно, или вообще нет судей,
– пояснил Львов.
По его словам, такова статистика на уровне районов. В областях все еще хуже – не хватает примерно 40% судей.
Читайте также В Раде рассказали, когда рассмотрят законопроект о судебной реформе
Львов отметил, что Верховный Суд обеспечен почти на 100%. Даже первая инстанция, которая имеет большой дефицит кадров, тоже относительно укомплектована по сравнению с апелляционной инстанцией.
Нет возможности расследовать уголовные дела
Чтобы в области могли рассматривать уголовные дела, необходимо минимум четыре судьи: трое в коллегии, один – следователь. Сейчас в некоторых областях есть нехватка кадров.
По словам заместителя главы ВС, четырех судей уголовной юстиции уже нет на Закарпатье и в Полтаве. На очереди – Волынь, Сумы и остальные области.
Сегодня – это нерассмотренные уголовные дела, а завтра – это будут неизданные санкции на задержание, проведение определенных следственных действий,
– отметил Львов.
Нарушители избегают админответственности
В некоторых регионах нарушители сейчас могут избежать наказания по админпротоколам.
"Можно ездить задним ходом на красный свет по встречной, и никакой ответственности за это не будет", – добавил представитель ВС. Это означает, что нарушители остаются без ответственности.
Обратите внимание Более 90% нардепов нарушают правила дорожного движения, – активист
Что известно о предыдущем массовом наборе судей?
Последний набор состоялся еще в 2013 году. Если не учитывать нескольких назначений в 2015 году, за прошедшие шесть лет ни один новый специалист судьей не стал.