Сейчас почти 70 судов первого звена не могут работать из-за нехватки судей. На областном уровне не хватает примерно 40% кадров.

Нехватка кадров в судах

В Украине 69 местных судов с 400 не могут работать из-за отсутствия судей, рассказал заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов, пишет УНИАН.

Там или есть судьи, у которых нет полномочий, поскольку они после окончания пятилетнего срока еще не были назначены на должности бессрочно, или вообще нет судей,

– пояснил Львов.

По его словам, такова статистика на уровне районов. В областях все еще хуже – не хватает примерно 40% судей.

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Львов отметил, что Верховный Суд обеспечен почти на 100%. Даже первая инстанция, которая имеет большой дефицит кадров, тоже относительно укомплектована по сравнению с апелляционной инстанцией.

Нет возможности расследовать уголовные дела

Чтобы в области могли рассматривать уголовные дела, необходимо минимум четыре судьи: трое в коллегии, один – следователь. Сейчас в некоторых областях есть нехватка кадров.

По словам заместителя главы ВС, четырех судей уголовной юстиции уже нет на Закарпатье и в Полтаве. На очереди – Волынь, Сумы и остальные области.

Сегодня – это нерассмотренные уголовные дела, а завтра – это будут неизданные санкции на задержание, проведение определенных следственных действий,

– отметил Львов.

Нарушители избегают админответственности

В некоторых регионах нарушители сейчас могут избежать наказания по админпротоколам.

"Можно ездить задним ходом на красный свет по встречной, и никакой ответственности за это не будет", – добавил представитель ВС. Это означает, что нарушители остаются без ответственности.

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