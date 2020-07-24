До сих пор есть водители, которым все равно на правила и они их спокойно нарушают. Оказывается, такие есть и среди народных депутатов.

О том, встречаются ли на пути автора гражданской инициативы "Останови Лося" Константина Андриюка случаи нарушения ПДД нардепами – он рассказал в эфире 24 канала.

Интересно На них едут авто и бросаются с дубинками: как подростки Киева ловят водителей-нарушителей

"Конечно, случались нарушения. Под Верховной Радой Украины мы провели 5 рейдов. Например, Порошенко, Арахамия, Королевская переходят на красный свет", – пояснил Андриюк.

Он также добавил, что большинство народных депутатов могут нарушать просто под знаками, которые это запрещают.

90 – 95% нардепов, а может и больше, прямо нагло высаживаются под стенами ВРУ под знаком "Стоянка, остановка запрещена". Они пренебрегают правилами дорожного движения, тем самым показывая своим избирателям, мол, смотрите, кого вы выбрали, а мы будем дальше плевать на закон,

– отметил активист.

Например, Антон Яценко от группы "За будущее" нарушил ПДД 60 раз. А Александр Дубинский – 9 раз, а заплатил только один штраф. А Сергей Трофимов – первый заместитель главы Офиса Президента за 2 первые недели работы камер нарушил 5 раз.

Почему правоохранители не реагируют?

"Я не стал бы сразу все валить на правоохранителей. Почему: несовершенные законы, несовершенное взыскание штрафов", – пояснил Андриюк.

"Но частично правоохранители реагируют. Мы подошли к патрульным, хорошо их "проинструктировали" и сказали, мол, давайте показательно начнем их наказывать. И они начали останавливать всех нардепов подряд и их штрафовать.

Тогда демонстративно оштрафовали водителя Натальи Королевской. После чего, он неожиданно нашел правильное место для парковки. Но даже после этого Наталья Королевская пошла на красный свет", – рассказал Андриюк.

Как следует наказать пресловутого нарушителя?

Нардеп и член группы "Партия "За будущее" Антон Яценко нарушил ПДД 60 раз от начала установки камер, то есть, за 50 дней. Активист считает, что исполнительная власть должна заблокировать все его банковские счета и запретить выезд за границу.

Все выпуски программы "Останови Лося" можно посмотреть здесь.

Смотрите полностью видео с автором гражданской инициативы "Останови Лося":

Что известно о камерах автофиксации нарушений ПДД

На Киевщине уже больше месяца работают камеры автофиксации нарушений. За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД вынесли 398 тысяч 410 постановлений об административных правонарушениях.

Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступили 31 миллион 908 тысяч 746 гривен.

Часть этих денег пойдет на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушений ГПК "Украина".

Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

Документы по тем водителям, которые не оплатят штраф в течение 30 дней с момента уведомления, передадут в государственную исполнительную службу для взыскания, в соответствии с законом.



Камеры фиксации нарушений на Киевщине / Инфографика 24 канала