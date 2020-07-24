Досі є водії, яким байдуже на правила і вони їх спокійно порушують. Виявляється, такі є і серед народних депутатів.

Про те, чи траплялися на шляху автора громадянської ініціативи "Зупини Лося" Костянтина Андріюк випадки порушення ПДР нардепами – він розповів в ефірі 24 каналу.

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"Звичайно, траплялися порушення. Під Верховною Радою України ми провели 5 рейдів. Наприклад, Порошенко, Арахамія, Королевська переходять на червоне світло", – пояснив Андріюк.

Він також додав, що більшість народних депутатів можуть порушувати просто під знаками, які це забороняють.

90 – 95% нардепів, а може і більше, прямісінько нахабно висаджуються під стінами ВРУ під знаком "Стоянка, зупинка заборонена". Вони нехтують правилами дорожнього руху, тим самим показуючи своїм виборцям, мовляв, дивіться, кого ви обрали, а ми будемо далі плювати на закон,

– наголосив активіст.

Наприклад, Антон Яценко від групи "За майбутнє" порушив ПДР 60 разів. А Олександр Дубінський – 9 разів, а заплатив лише один штраф. А Сергій Трофімов – перший заступник глави Офісу Президента за 2 перших тижні роботи камер порушив 5 разів.

Чому правоохоронці не реагують?

"Я не стави би одразу все валити на правоохоронців. Чому: недосконалі закони, недосконале стягнення штрафів", – пояснив Андріюк.

"Але частково правоохоронці реагують. Ми підійшли до патрульних, гарно їх "проінструктували" і сказали, мовляв, давайте показово почнемо їх карати. І вони почали зупиняти всіх нардепів поспіль і їх штрафувати.

Тоді демонстративно оштрафували водія Наталі Королевської. Після чого, він несподівано знайшов правильне місце для паркування. Але навіть після цього Наталя Королевська пішла на червоне світло", – розповів Андріюк.

Як варто покарати славнозвісного порушника?

Нардеп та член групи "Партія "За майбутнє" Антон Яценко порушив ПДР 60 разів від початку встановлення камер, тобто, за 50 днів. Активіст вважає, що виконавча влада має заблокувати всі його банківські рахунки та заборонити виїзд за кордон.

Дивіться повністю відео з автором громадянської ініціативи "Зупини Лося":

Що відомо про камери автофіксації порушень ПДР

На Київщині вже понад місяць працюють камери автофіксації порушень. За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.

Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".

Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.



Камери фіксації порушень на Київщині / Інфографіка 24 каналу