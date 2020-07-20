Про ініціативу київських школярів боротися з автохамами, про жорстке затримання поліцейськими пенсіонера у Чернівцях та про торгівлю наркотиками у Запоріжжі – у програмі "Ти дивись!" з Дмитром Гнапом говорили засновник ГУБОЗ МВС України Валерій Кур та журналіст, громадський активіст, засновник проєкту "Зупини Лося" Костянтин Андріюк.

Про київських школярів, які борються з автохамами

У Києві школярі об'єдналися заради доброї справи. Річ у тім, що в Оболонському районі столиці часто бувають довжелезні затори, які невиховані водії намагаються об’їхати або по тротуарах, або по зустрічній смузі. Тим самим псуючи життя і нерви і пішоходам й іншим автовласникам. Проти таких автохамів і вирішила боротися група київських дітей і підлітків, пише 24 канал.

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Школярі для своєї ініціативи навіть завели акаунти у фейсбуці та інстаграмі. Вони збираються гуртом і вимагають від нахабних водіїв не їздити тротуарами, просто блокуючи їм шлях. Деякі водії поступаються цим юним активістам і погоджуються розвернутися. Інші водії повністю виправдовують свою назву – автохами. Інколи цим дітям трапляються і зовсім скажені персонажі, які кидаються на них з кийками і кулаками.

Про цю незвичну дитячу ініціативу детальніше розповів журналіст, активіст та засновником проєкту "Зупини Лося" Костянтин Андріюк, який вже встиг познайомитися з підлітками.

Довідка. " Зупини Лося" – проєкт, метою якого є підвищення культури на українських автодорогах та тротуарах. "Нам, як і вам, набридли лосі за кермом, і ми вирішили діяти. Будемо пояснювати водіям ПДР, змушувати дотримуватись правил і навіть провчати злісних порушників", – пишуть засновники про свій проєкт.

За його словами, як тільки дитячий рух було створено, школярі самі почали писали і йому, і на сторінки "Зупини Лося" в соцмережах. Вони просили долучитися до їхніх рейдів та дати підказки. Дехто неофіційно та неформально розповідав, що їх надихнув саме цей проєкт.

Справа хороша і правильна. Єдине – страшно за дітей. Це річ доволі невдячна. Ми бачимо, що відбуваєтсья на наших рейдах. Де кидаються на дорослих людей, де деякі водії поводять себе неадекватно. Коли ж водії їдуть на дітей – це просто якесь пробивання морального дна,

– наголосив Андріюк.

Він підкреслив – дуже не хоче, аби сталося щось непоправне. "Тоді можуть виникати питання, зокрема до їхніх батьків. Хто буде відповідальний за те, що, не дай Боже, травмують дітей? Це мене дуже хвилює", – пояснив активіст.



Водій з кийком / Скриншот

На думку Андріюка, ця історія з підлітками показала бездіяльність влади та правоохоронних органів, які мали би реагувати на все це. Тобто. побачивши, що цим займаються діти, правоохоронці мали приїздити і робити там рейди, наводити порядок, а дітей відправляти додому.

"Цим має також займатися влада, яка повинна швидко відреагувати, поставити на тротуарах обмежувальні тимчасові напівсфери до осені чи зими, стовпчики, які потім можна демонтувати. Нічого не зроблено", – підсумував Андріюк.

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Про затримання пенсіонера в Чернівцях

Поліцейські в Чернівцях із силою затримали пенсіонера, який продавав на вулиці. Чоловік нібито сперечався з ними та не хотів припиняти торгівлю. Його «скрутили», одягли кайданки й повалили на землю. Від цього пенсіонеру стало погано. Один із засновників головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Валерій Кур зазначив, що в поліції не повинно бути функції затримувати людей просто на вулицях.

"У поліції жорстокі показники і брак кадрів на роботі. Але їх змушують, за принципом ДАІ, виконувати план. Це називається «палочна дисципліна", — прокоментував Кур.

Що таке палочна система? Це коли за кожен зареєстрований або розкритий злочин, поліцейські ставлять собі «палички», щоби відзвітуватися у власній успішній роботі. Чим більше оцих "паличок" зареєстрованих і закритих злочинів, тим більшу зарплату отримує керівник поліцейського відділку, начальник та всі його підлеглі.

Як відбувалося затримання пенсіонера в Чернівцях: дивіться у відео

Про протест у Запоріжжі

Мешканці однієї з вулиць Запоріжжя 5 липня вийшли на протест. Вони були обурені тим, що по сусідству з ними давно торгують наркотиками. Люди неодноразово зверталися до поліції, але правоохоронці так нічого й не зробили, щоби припинити наркоторгівлю. Крім того, просто на очах у жителів, затриманого торговця знову випустили на волю після короткої розмови в райвідділку.

Досвідчений оперативник Валерій Кур переконаний, що ще ніколи поліція чи міліція не мала такий бюджет, не була настільки чисельною та воєнізованою. Сьогодні — це фінансово-промислова група з політичним "дахом". Тому, не дивно, що довіра в народу до поліції впало.

"Народ вважає, що вони все "кришують". І я з ними згоден", — підсумував Кур.