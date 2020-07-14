Поліцейські у Чернівцях із силою затримали пенсіонера, який займався стихійною торгівлею. Чоловік нібито сперечався з ними та не хотів припиняти торг посеред вулиці. Відтак, його "скрутили", одягли кайданки і повалили на землю. Від цих дій літньому чоловіку стало зле. Якщо у поліції такі дії назвали виправданими, то у ДБР в цьому засумнівалися та вже розслідують справу.

Відтак, попередньо дії правоохоронців кваліфікують як перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що супроводжувалося насильством. Про це пише пресслужба ДБР.

Детальніше про скандал У Чернівцях поліція "скрутила" пенсіонера за стихійну торгівлю на вулиці: відео

За досудове розслідування супроти чернівецьких поліцейських взялися слідчі із ДБР у Хмельницьку.

В результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало погано. Зараз встановлюється ступінь отриманих них ушкоджень,

– мовиться у повідомленні.

Якщо вину правоохоронців доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Чернівецької області.

Коротко про інцидент:

Поліція жорстко затримала пенсіонера у Чернівцях 12 липня.

Правоохоронці начебто двічі прибували на вулицю Комарова, де цей чоловік та ще низка людей здійснювали стихійну торгівлю.

Спершу правоохоронці обійшлися усним попередженням. А от, коли приїхали вдруге, пенсіонер начебто почав чинити їм опір.

Відтак, йому заламали руки, одягли на руки кайданки і повалили на землю.

Від цих дій літній людині стало зле, йому довелось викликати "швидку".

За словами очевидців, поліцейські застосували задушливий прийом, ставши коліном на шию пенсіонера.

Як відбувалося затримання пенсіонера у Чернівцях: дивіться у відео