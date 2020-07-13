Прикрий інцидент трапився на одній із вулиць Чернівців 12 липня. Там за стихійну торгівлю поліцейські натягли на літнього чоловіка кайданки та жорстко повалили на землю. Чоловікові стало зле, втім, на щастя, обійшлося без госпіталізації.

Відео жорсткого затримання пенсіонера потрапило у мережу, пише 24 канал. На кадрах видно, як правоохоронці спершу розмовляють із чоловіком. Той у відповідь активно жестикулює та сперечається.

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В якийсь момент поліцейський витягує кайданки та заламує руки пенсіонера. Навколо галасують люди, які просять не чіпати літнього чоловіка. Втім, – марно: пенсіонера кидають на землю, а на руках змикають наручники.

При цьому очевидці навколо кричать, що пенсіонеру наступили на шию, і він не може дихати. Коли поліцейські зрозуміли, що чоловіку справді стало зле, вони перевернули його на спину і викликали "швидку".

Обережно: на відео присутня лайка і нецензурна лексика – 18+

Як у Чернівцях затримували пенсіонера: відео

Користувачі соцмереж обурені діями поліції та вважають застосування сили проти пенсіонера – перевищенням службових дій правоохоронців.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці заявили, що отримали виклик на службовий планшет, який стосувався "торгівлі з рук в невстановлених місцях" на вулиці Комарова. Про це вони розповіли у коментарі місцевим ЗМІ.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили правопорушення – торгівлю продуктами на тротуарі. Відтак, із порушниками провели профілактичну бесіду та припинили їх торгівлю.

Пізніше, о 14.35 на спецлінію 102 надійшов повторний виклик за тією ж адресою.

Прибувши на місце події, було виявлено тих самих громадян які знову повернулися та продовжили правопорушення. Вони відмовлялися пред'являти документи щоб встановити їхню особу та називатися. Громадянин, який також попередньо здійснював торгівлю на Комарова, на законну вимогу поліцейського покинути місце вчинення правопорушення, не реагував,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Про пенсіонера, на якого натягли кайданки, у поліції розповідають так: він спілкувався нецензурною лайкою та поводив себе агресивно.

У поліції додали, що чоловіка декілька разів попередили про те, що його можуть затримати із застосуванням кайданків.



Після того, як чоловіку стало зле, патрульні на місце події негайно викликали швидку медичну допомогу. Госпіталізації чоловік не потребував. На нього склали адмінматеріали за статтею "Дрібне хуліганство" та статтею "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського", а також за статтею про "Порушення правил щодо карантину людей".