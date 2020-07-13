Досадный инцидент случился на одной из улиц Черновцов 12 июля. Там за стихийную торговлю полицейские надели на пожилого мужчину наручники и жестко повалили на землю. Мужчине стало плохо, впрочем, к счастью, обошлось без госпитализации.

Видео жесткого задержания пенсионера попало в сеть, пишет 24 канал. На кадрах видно, как правоохранители сначала разговаривают с мужчиной. Тот в ответ активно жестикулирует и спорит.

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В какой-то момент полицейский достает наручники и заламывает руки пенсионера. Вокруг шумят люди, которые просят не трогать пожилого мужчину. Впрочем, бесполезно: пенсионера бросают на землю, а на руках смыкают наручники.

При этом очевидцы вокруг кричат, что пенсионеру наступили на шею, и он не может дышать. Когда полицейские поняли, что мужчине действительно стало плохо, они перевернули его на спину и вызвали "скорую".

Осторожно: на видео присутствует мат и нецензурная лексика – 18+

Как в Черновцах задерживали пенсионера: видео

Пользователи соцсетей возмущены действиями полиции и считают применение силы против пенсионера – превышением служебных полномочий правоохранителей.

Что говорят в полиции

Правоохранители заявили, что получили вызов на служебный планшет, который касался "торговли с рук в неустановленных местах" на улице Комарова. Об этом они рассказали в комментарии местным СМИ.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили правонарушение – торговлю продуктами на тротуаре. Следовательно, с нарушителями провели профилактическую беседу и прекратили их торговлю.

Позже, в 14.35 на спецлинию 102 поступил повторный вызов по тому же адресу.

Прибыв на место происшествия, были обнаружены те же граждане, которые снова вернулись и продолжили правонарушения. Они отказывались предъявлять документы, чтобы установить их личности, и называться. Гражданин, который также предварительно осуществлял торговлю на Комарова, на законное требование полицейского покинуть место совершения правонарушения, не реагировал,

– говорится в сообщении правоохранителей.

О пенсионере, на которого надели наручники, в полиции рассказывают так: он общался нецензурной бранью и вел себя агрессивно.

В полиции добавили, что мужчину несколько раз предупредили о том, что его могут задержать с применением наручников.

После того, как мужчине стало плохо, патрульные на место происшествия немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. В госпитализации мужчина не нуждался. На него составили админматериалы по статье "Мелкое хулиганство" и статье "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского", а также по статье о "Нарушении правил относительно карантина людей".