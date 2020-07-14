Полицейские в Черновцах с силой задержали пенсионера, который занимался стихийной торговлей. Мужчина якобы спорил с ними и не хотел прекращать торг посреди улицы. Следовательно, его "скрутили", надели наручники и повалили на землю. От этих действий пожилому мужчине стало плохо. Если в полиции такие действия назвали оправданными, то в ГБР в этом усомнились и уже расследуют дело.

Следовательно, предварительно действия правоохранителей квалифицируют как превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием. Об этом пишет пресс-служба ГБР.

Подробнее о скандале В Черновцах полиция "скрутила" пенсионера за стихийную торговлю на улице: видео

За досудебное расследование против черновицких полицейских взялись следователи из ГБР в Хмельницком.

В результате действий правоохранителей пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений,

– говорится в сообщении.

Если вину правоохранителей докажут, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Черновицкой области.

Коротко об инциденте:

Полиция жестко задержала пенсионера в Черновцах 12 июля.

Правоохранители якобы дважды прибывали на улицу Комарова, где этот человек и еще ряд людей осуществляли стихийную торговлю.

Сначала правоохранители обошлись устным предупреждением. А вот когда приехали во второй раз, пенсионер якобы начал сопротивляться.

Следовательно, ему заломили руки, одели на руки наручники и повалили на землю.

От этих действий пожилому мужчине стало плохо, ему пришлось вызвать "скорую".

По словам очевидцев, полицейские применили удушающий прием, став коленом на шею пенсионера.

Как происходило задержание пенсионера в Черновцах: смотрите в видео