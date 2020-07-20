Об инициативе киевских школьников бороться с автохамами, о жестком задержании полицейскими пенсионера в Черновцах и о торговле наркотиками в Запорожье – в программе "Ты смотри!" с Дмитрием Гнапом говорили основатель ГУБОП МВД Украины Валерий Кур и журналист, общественный активист, основатель проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк.

О киевских школьниках, которые борются с автохамами

В Киеве школьники объединились ради доброго дела. Дело в том, что в Оболонском районе столицы часто бывают длинные пробки, которые невоспитанные водители пытаются объехать или по тротуарам или по встречной полосе. Тем самым портя жизнь и нервы и пешеходам и другим автовладельцам. Против таких автохамов и решила бороться группа киевских детей и подростков, пишет 24 канал.

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Школьники для своей инициативы даже завели аккаунты в фейсбуке и инстаграме. Они собираются вместе и требуют от наглых водителей не ездить по тротуарам, просто блокируя им путь. Некоторые водители уступают этим юным активистам и соглашаются развернуться. Другие водители полностью оправдывают свое название – автохамы. Иногда этим детям случаются и совсем бешеные персонажи, которые бросаются на них с дубинками и кулаками.

Об этой ту необычной детской инициативе подробнее рассказал журналист, активист и основатель проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк, который уже успел познакомиться с подростками.

Справка. "Зупини Лося" – проект, целью которого является повышение культуры на украинских автодорогах и тротуарах. "Нам, как и вам, надоели лоси за рулем, и мы решили действовать. Будем объяснять водителям ПДД, заставлять придерживаться правил и даже учить злостных нарушителей", – пишут основатели про свой проект.

По его словам, как только детское движение было создано, школьники начали сами писали и ему, и на страницы "Зупини Лося" в соцсетях. Они просили присоединиться к их рейдам и дать подсказки. Некоторые неофициально и неформально рассказывали, что их вдохновил именно этот проект.

Дело хорошее и правильное. Единственное – страшно за детей. Это вещь довольно неблагодарная. Мы видим, что происходит на наших рейдах. Где бросаются на взрослых людей, где некоторые водители ведут себя неадекватно. Когда же водители едут на детей – это просто какое-то пробивание морального дна,

– подчеркнул Андриюк.

Он подчеркнул – очень не хочет, чтобы произошло что-то непоправимое. "Тогда могут возникать вопросы, в частности к их родителям. Кто будет ответственен за то, что, не дай Бог, травмируют детей? Это меня очень волнует", – пояснил активист.

Водитель с дубинкой / Скриншот

По мнению Андриюка, эта история с подростками показала бездействие власти и правоохранительных органов, которые должны реагировать на все это. То есть, увидев, что этим занимаются дети, правоохранители должны были приезжать и делать там рейды, наводить порядок, а детей отправлять домой.

"Этим должна заниматься власть, которая должна быстро отреагировать, поставить на тротуарах ограничительные временные полусферы к осени или зиме, столбики, которые потом можно демонтировать. Ничего не сделано", – подытожил Андриюк.

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О задержании пенсионера в Черновцах

Полицейские в Черновцах с силой задержали пенсионера, который продавал на улице. Мужчина якобы спорил с ними и не хотел прекращать торговлю. Его "скрутили", надели наручники и повалили на землю. От этого пенсионеру стало плохо. Один из основателей главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Валерий Кур отметил, что у полиции не должно быть функции задерживать людей просто на улицах.

"У полиции жестокие показатели и нехватка кадров на работе. Но их заставляют, по принципу ГАИ, выполнять план. Это называется "палочная дисциплина", – прокомментировал Кур.

Что такое палочная система? Это когда за каждое зарегистрированное или раскрытое преступление, полицейские ставят себе «палочки», чтобы отчитаться о собственной успешной работе. Чем больше этих "палочек" зарегистрированных и закрытых преступлений, тем большую зарплату получает руководитель полицейского участка, начальник и все его подчиненные.

Как происходило задержание пенсионера в Черновцах: смотрите в видео

О протесте в Запорожье

Жители одной из улиц Запорожья 5 июля вышли на протест. Они были возмущены тем, что по соседству с ними давно торгуют наркотиками. Люди неоднократно обращались в полицию, но правоохранители так ничего и не сделали, чтобы прекратить наркоторговлю. Кроме того, прямо на глазах у жителей, задержанного торговца снова выпустили на волю после короткой беседы в райотделе.

Опытный оперативник Валерий Кур убежден, что еще никогда полиция или милиция не обладала таким бюджетом, не была столь многочисленной и военизированной. Сегодня — это финансово-промышленная группа с политической "крышей". Поэтому, неудивительно, что доверие у народа к полиции упало.

"Народ считает, что они все "крышуют". И я с ними согласен", — подытожил Кур.