Комітет Верховної Ради з питань правової політики вже розглянув законопроєкт про судову реформу, запропонований Володимиром Зеленським. Голова комітету Андрій Костін запевняє, що парламент розгляне документ до кінця сесії.

Парламент планує розглянути законопроєкт вже незабаром, заявив глава профільного комітету, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін, пише "РБК-Україна".

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Судову реформу можуть прийняти за основу до 17 липня. Ми рухаємося в цьому напрямку,

– зазначив Костін.

Доопрацювати законопроєкт планують вже восени.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити судову реформу, яку він запропонував раніше, через те, що Конституційний суд визнав її невідповідною основному закону.

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Що цьому передувало

Раніше Конституційний суд визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, зокрема:

ліквідацію Верховного суду України;

зміни кількісного складу ЗС і розміру винагороди судді цього суду;

статус і організації діяльності органів суддівського управління – Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

діяльності комісії з питань доброчесності та етики;

процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.

Згідно з цим, Конституційний суд рекомендував парламенту привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями.