Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе, предложенный Владимиром Зеленским. Председатель комитета Андрей Костин уверяет, что парламент рассмотрит документ до конца сессии.

Парламент планирует рассмотреть законопроект уже вскоре, заявил глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин, пишет "РБК-Украина".

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Судебную реформу могут принять за основу до 17 июля. Мы движемся в этом направлении,

– отметил Костин.

Доработать законопроект планируют уже осенью.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить судебную реформу, которую он предложил ранее, из-за того, что Конституционный суд признал ее несоответствующей основному закону.

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Что этому предшествовало

Ранее Конституционный суд признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, в частности:

ликвидацию Верховного суда Украины;

изменения количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;

статус и организацию деятельности органов судейского управления – Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

деятельности комиссии по вопросам добропорядочности и этики;

процедуру осуществления дисциплинарными палатами ВСП дисциплинарного производства в отношении судьи.

В связи с этим, Конституционный суд рекомендовал парламенту привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.