Конституционный суд окончательно убил реформу Зеленского: чем все закончилось

Пока все говорят о убийственный коронавирус, Конституционный суд окончательно убил судебную реформу, которая должна была наконец вылечить наше правосудие от вируса коррупции и круговой поруки.

Насправді, реформу Зеленського, яка була навмисне інфікована Вищою радою правосуддя, вже давно повністю паралізувало. Тому постріл Конституційного суду можна було б вважати актом милосердя.

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Але насправді цілились там не у закон, а у саму можливість ефективно реформувати судочинство. І ще був суто меркантильний інтерес.

Закон Зеленського про судову реформу набрав чинності 7 листопада. Одразу ж Верховний суд оскаржив його до Конституційного суду, який вже 11 березня визнав значну частину закону неконституційною.

Що передбачала судова реформа

► Повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії

Коротко нагадаю у чому була суть реформи. Насамперед метою було повністю перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію, яка безпосередньо відбирала та оцінювала суддів.

Саме неспроможність комісії очистити та оновити судовий корпус і було першопричиною провалу попередньої реформи. І проблема не лише у персоналіях, а у самому принципі формування комісії.

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Її більшість складали судді, яких обирали самі судді. Тобто судді з сумнівною репутацією мали звільняти недоброчесних суддів. А це як "бджоли проти меду".

Тому закон передбачав формування нової Кваліфікаційної комісії так, щоб не допустити кругової поруки.

Правило про обов'язкову більшість суддів скасовано.

Обирати нову ВККС мала спеціальна конкурсна комісія, де ключова роль відведена авторитетним міжнародним експертам.

Кількість членів ВККС зменшено з 16 до 12.

Конституційний суд вирішив, що зменшення кількості членів ВККС та зміна суб'єктів їх призначення є неконституційним. Тільки от чому він так вважає – залишається загадкою. Бо якогось притомного обґрунтування цього у рішенні немає.

Суд лише вказав, що такі зміни без перехідного періоду призвели до зупинення добору суддів та перешкод для функціонування правосуддя. У нас дійсно зупинились ці процеси і в багатьох судах бракує суддів, а подекуди вже взагалі немає.

Тільки от причиною цього є не зменшення кількості членів ВККС і не конкурсна процедура, а навмисне блокування конкурсу Вищою радою правосуддя.

Якби не ВРП, то нова комісія вже давно би працювала, очищала суди від недоброчесних та наповнювала їх новими кадрами.

Рішення Конституційного суду навпаки поглиблює проблему, оскільки вже точно унеможливлює формування Кваліфікаційної комісії відповідно до цього закону. А отже створення нової ВККС та вирішення кадрового голоду у судах відкладено на невизначений строк.

► Тимчасове створення спеціальної Комісії з питань доброчесності

Ще одним ключовим пунктом реформи Зеленського було тимчасове створення спеціальної Комісії з питань доброчесності при Вищій раді правосуддя. До її складу також мали входити міжнародні експерти з бездоганною репутацією.

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Вона мала би звільнити недоброчесних членів ВРП, які наразі відчувають свою повну безкарність, а їх звільнення практичне неможливе. Саме у такий спосіб планувалось очищення найважливішого органу суддівського врядування.

Також протягом 6-ти років ця комісія могла розглядати скарги на суддів Верховного суду. Тут теж логіка була у тому, щоб найважливіших суддів країни перевіряла комісія з іноземцями, яких неможливо купити.

Саме проти цієї комісії найактивніше виступали члени ВРП. Особливо коли дізнались, що до неї мали увійти міжнародні експерти зі світовим іменем. Такі, як Джовані Кеслер, Карлос Кастресана, Роберт Корді. Бо це означало неминуче звільнення усіх недоброчесних з ВРП, яких там більша частина.

І тут Конституційний суд повністю підіграв страхам Верховного суду та ВРП. Створення цієї комісії визнано неконституційною. Тобто тепер закон повністю нездатний забезпечити очищення Вищої ради правосуддя та об'єктивний розгляд скарг на суддів Верховного суду.

Найбільш суперечливою нормою закону Зеленського було скорочення Верховного суду. Нагадую, зараз у нас майже 200 верховних суддів. А закон передбачав їх зменшення до 100.

Якогось обґрунтування такого обрізання автори закону не навели. Сьогодні Верховний суд дійсно перезавантажений справами і таке скорочення жодного покращення не принесе. Окрім того, це справді можна вважати посяганням на незалежність судової влади. Судді мають бути захищені від необґрунтованого звільнення.

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Проти цієї частини реформи Зеленського з самого початку виступила як громадськість, так і міжнародні партнери, а також Венеційська комісія. Тому у цьому випадку Конституційний суд цілком справедливо визнав цю норму неконституційною.

Скільки заробляють судді

Проте найкраще ілюструє справжні мотиви рішення Конституційного суду його позиція щодо зарплат суддів Верховного суду. Достойні винагороди за суддівську роботу є гарантією незалежності судді. Бо не може суддя, який отримує копійки, бути справді об'єктивним.

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Тому зараз українські судді заробляють дуже непогано – від 60 000 гривень. Але судді Верховного суду почали отримувати захмарні зарплати – до 380 тисяч гривень щомісячно.

Наприклад, Михайло Смокович, який став суддею Верховного Суду попри негативний висновок Громадської ради доброчесності за 2018 рік отримав понад 4 мільйони гривень.



Михайло Смокович / Фото "Судово-юридична газета"

Таку ж суму заробив і відомий своїми елітними годинниками ціною квартири Богдан Львов. До речі, він одразу ж укріпив свою суддівську незалежність придбавши дружині новеньку Ауді Q 7 за 2,1 мільйона гривень. Мабуть, на думку Львова, суддя не може бути незалежним, якщо його дружина не їздить на авто ціною річної пенсії сотні пенсіонерів.



Богдан Львов / Фото "Закон і бізнес"

Такі невиправдано високі зарплати очевидно суперечать принципу соціальної справедливості. Тому закон передбачав їх доволі адекватне зменшення. Верховні судді мали би отримувати від 180 до 318 тисяч гривень. Погодьтесь, в умовах України цього більш ніж достатньо, щоб забезпечувати комфортне та безпечне життя.

Але Конституційний суд вирішив, що будь-яке зменшення зарплати суддів є посяганням на їх незалежність. Мовляв, суддя за якихось 200 тисяч гривень у місяць не зможе належно виконувати свою функцію.

Справді, верховні судді це ж не якісь там лікарі, які за пару тисяч мають рятувати життя, ризикуючи своїм. На фоні зарплат інших, не менш важливих для країни професій, така позиція Конституційного суду має більш ніж цинічний вигляд і, м'яко кажучи, несправедливий.

А найцікавіше, що зарплати самих суддів Конституційного суду прив'язані до зарплат Верховного суду. Тобто цим рішенням конституційні судді підвищили зарплати самим собі. Тому цілком ймовірно, що в основі цього епохального рішення звичайний меркантильний інтерес.

До речі, доповідачем у цій справі був Петро Філюк, якого з'їзд суддів зовсім нещодавно обрав суддею Конституційного суду.



Петро Філюк / Фото "Таблоїд Волині"

Це дуже хазяйновита людина. Подивіться який симпатичний маєток він собі збудував на суддівську зарплату.

Маєтки Петра Філюка: дивіться відео

А те як пана Філюка проводжали на нову посаду у його суді навіть Майкл Щур коментував. Колишні підлеглі не могли стримати сліз, а сам Філюк оголосив, чому пішов у Конституційний суд.



Підлеглі не могли стримати сліз, коли проводжли Філюка на посаду / Скріншот з програми Майкла Щура

Ну що ж тепер, завдяки рішенню Філюка кожен суддя Верховного суду буде гарантовано мати і машину, і хату, і хорошу посаду, з якої неможливо звільнити навіть за кричущі порушення. Тільки от чи додасть це незалежності суддям. Дуже сумнівно.

Загалом наслідки такого рішення Конституційного суду добре окреслив відомий експерт у сфері судочинства Роман Куйбіда.

Суддівська корпорація законсервувала найгірші тенденції та явища у суддівському корпусі – привілейованість, яка насправді не має нічого спільного із незалежністю, корупцію, кругову поруку та соціальну несправедливість,

– сказав Куйбіда.

Якщо підсумувати, то рішення Конституційного суду, за винятком одного пункту, є дуже сумнівним та слабо вмотивованим. Воно повністю перекреслює судову реформу Зеленського.

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Але є у цьому і позитив. Реформа давно перебувала у глибокій комі. Конституційний суд просто відключив апарат штучного дихання. Тільки судді зробили це, розраховуючи повернути все як було. А громадськість вже давно озвучила, що треба зробити, щоб нова реформа мала міцний імунітет і реально оздоровила судову систему.

Відповідні зміни до закону має внести Володимир Зеленський і саме на ньому зараз повна відповідальність за здоров'я нашого правосуддя.