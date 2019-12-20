Чем грозит судебная реформа Зеленского: заключение Венецианской комиссии

О заключении Венецианской комиссии в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал заместитель министра юстиции в 2015-2019 годах Сергей Петухов

Чем известна Венецианская комиссия

– Венецианская комиссия очень плодотворно работает с нами (с Украиной – 24 канал) последние пять лет. Она давала оценки относительно изменений в Конституции, закона о судоустройстве и другого ряда законов.

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– Они хорошо знают и общий контекст нашей страны и подключаются к важнейшим законодательным изменениям, которые предлагаются или принимаются в Украине.

– Члены Венецианской комиссии, выступают экспертами, номинируются государствами, но проходят отбор Совета Европы. Это преимущественно или профессора в области права, или судьи Конституционного суда, или другие люди, которые пользуются авторитетом в национальной системе, но также известные на международном уровне.

Что известно о Венецианской комиссии?

Совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Дает заключения о соответствии проектов законодательства европейским стандартам и ценностям. Комиссия является форумом, в рамках которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.

Рекомендации комиссии являются рекомендательными и не является обязывающим. Однако при существенных претензий комиссии на государство могут оказывать международное давление.

Венецианская комиссия о законе Зеленского

– Общее послание Венецианской комиссии говорит о том, что комиссия видит угрозу независимости судебной системы Украины.

В принципе они об этом говорят конкретно и это действительно может быть. С другой стороны, если украинская власть конструктивно подойдет к учету выводов Венецианской комиссии, я думаю, что ничего страшного не произойдет.

– Они чувствуют, что может случится угроза того, что при каждой смене власти в Украине, будет попытка изменить судебную власть. Они отметили, что не так давно состоялась судебная реформа и в определенной части продолжается. Если каждый раз, когда будет избираться новый парламент, будут приниматься новые формы судебной реформы, это может поставить под сомнение независимость судебной власти.

– В 2016 году, когда принималась предыдущая судебная реформа, были длительные обсуждения. И она (реформа – 24 канал) стала возможной только при внесении изменений в Конституцию. Было понимание, что это должно быть на долго и не повторяться каждый раз.



Сергей Петухов​

– То к чему у Венецианской комиссии было больше всего замечаний и непонимания – это сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100. Учитывая, что законопроект не объяснял почему это делается, какова цель и не было понятно, как это должно быть сделано.

– Плюс, учитывая, что сейчас в Верховном судьи очень много дел. Соответственно без уменьшения нагрузки на Верховный суд, даже говорить об уменьшении количества судей, видимо, не уместно.

Венецианская комиссия правильно отметила, что это произойдет тогда, когда будет реформирована первая инстанция – апелляция. Для того, чтобы качественные судебные решения решались на местах.

– Из позитива – комиссия отметила реформирования органов судейского контроля и дисциплинарных производств. Они заметили, как положительное, что Высшая квалификационная комиссия подчиняется Высшему совету правосудия.

– А также внедрение новой комиссии по отбору членов ВККС. В распределении 50 на 50: украинские эксперты и международные.

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– Введение этической комиссии, которая должна проверять судей и членов этих комиссий на соответствие этическим стандартам, на некорупцийнисть, на добродетель.

Что известно о новом проекте закона о судебной реформе

Изменения в законы о судейских органы Верховная Рада приняла во втором чтении 16 октября. Инициировал документ президент Украины Владимир Зеленский.

Президентский проект закона предлагает сразу несколько законодательных изменений: