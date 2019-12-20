Чим загрожує судова реформа Зеленського: висновок Венеціанської комісії

Про висновок Венеціанської комісії у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів заступник міністра юстиції в 2015-2019 роках Сергій Петухов

Чим відома Венеціанська комісія

– Венеціанська комісія дуже плідно працює з нами (з Україною – 24 канал) останні п’ять років. Вона давала оцінки щодо змін в Конституції, закону про судоустрій та іншої низки законів.

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– Вони добре знають і загальний контекст нашої країни і долучаються до найважливіших законодавчих змін, які пропонуються чи приймаються в Україні.

– Члени Венеціанської комісії, які виступають експертами, номінуються державами, але проходять відбір Ради Європи. Це переважно або професори в сфері права, або судді конституційного суду, або інші люди, які мають авторитет в національній системі, але також відомі на міжнародному рівні.

Що відомо про Венеціанську комісію? Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Надає висновки про відповідність проєктів законодавства європейським стандартам та цінностям. Комісія є форумом, у межах якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї і проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.

Рекомендації комісії є рекомендаційними та не є зобов’язувальними. Однак за умови суттєвих претензій комісії на державу можуть чинити міжнародний тиск.

Венеціанська комісія про закон Зеленського

– Загальне послання Венеціанської комісії говорить про те, що комісія бачить загрозу незалежності суддівської системи України.

Впринципі вони про це зазначають конкретно і це дійсно може бути. З іншого боку, якщо українська влада конструктивно підійде до врахування висновків Венеціанської комісії, я думаю, що нічого страшного не станеться.

– Вони відчувають, що може статися загроза того, що при кожній зміні виконавчої влади в Україні, буде намагання змінити судову владу. Вони зазначили, що не так давно відбулася судова реформа й в певній частині продовжується. Якщо кожного разу, коли обиратиметься новий парламент, будуть прийматися нові форми судової реформи, це може поставити під сумнів незалежність судової влади.

– В 2016 році, коли приймалася попередня судова реформа, було довге обговорення. Й вона (реформа – 24 канал) стала можливою лише при внесенні змін в Конституцію. Було розуміння, що це має бути на довго й не повторюватиметься кожного разу.



Сергій Петухов​

– Те до чого Венеціанська комісія мала найбільше зауважень та нерозумінь – це скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100. Враховуючи, що законопроєкт не пояснював чому це робиться, яка мета й не було зрозуміло, як це має бути зроблено.

– Плюс, враховуючи, що зараз у Верховному судді є дуже багато справ. Відповідно без зменшення навантаження на Верховний суд, навіть говорити про зменшення кількості суддів, мабуть, не доречно.

Венеціанська комісія правильно зазначила, що це відбудеться тоді, коли буде реформована перша інстанція – апеляція. Для того, щоб якісні судові рішення вирішувалися на місцях.

– З позитиву – комісія відзначила реформування органів суддівського контролю й дисциплінарних проваджень. Вони відмітили, як позитивне те, що Вища кваліфікаційна комісія підпорядковується Вищій раді правосуддя.

– А також запровадження нової комісії з відбору членів ВККС. В розподілі 50 на 50: українські експерти та міжнародні.

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– Запровадження етичної комісії, яка має перевіряти суддів та членів цих комісій на відповідність етичним стандартам, на некорупційність, на доброчесність.

Що відомо про новий проєкт закону про судову реформу

Зміни до законів про суддівські органи Верховна Рада ухвалила у другому читанні 16 жовтня. Ініціював документ Президент України Володимир Зеленський.

Президентський проєкт закону пропонує одразу декілька законодавчих змін: