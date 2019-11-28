Чому ті, хто віддавали накази про вбивства, досі на посадах: коментар експертки

Верховна Рада призупинила слідство у справах Майдану на невизначений термін. Натомість на свої робочі місця повертаються судді, правоохоронці, які причетні до скоєння злочинів проти учасників Революції Гідності. Про це у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла правозахисниця, координаторка громадської ініціативи "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук.

Про Сергія Горбатюка

– За ці роки склалася парадоксальна ситуація. Якщо б все було нормально, то Сергій Горбатюк і його слідчі – це були б перші люди, яких би критикували адвокати родин Небесної Сотні і самі родини за їх роботу. Але виявилося, що в тій системі координат, в якій вони опинилися, що адвокати і родини були вимушені Сергія Горбатюка захищати від постійних атак. Від постійних спроб забрати з його провадження справи, зруйнувавши логіку єдиного центру розслідування.

Очевидно, є за що критикувати роботу департамента і Сергія Горбатюка особисто. Але в ситуації, коли він був єдиним, кого ці справи цікавили, довелося адвокатам його захищати.

– Ми говоримо про те, що був такий департамент, який як би він (Сергій Горбатюк – 24 канал) не розслідував, він опинився в дуже незручній, некомфортній для нього ситуації. Коли він фактично публічно заявляв незгоду з рішеннями керівництва. Сергій Горбатюк проти Юрія Луценка зареєстрував кілька злочинів. Це ненормальна ситуація, так не мало бути. Адвокати мали мати можливість критикувати Сергія Горбатюка, а не захищати його від постійних нападок.

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Ми коли говоримо про злочини Майдану – про ДАІшників, про суддів, про беркутівців, які зараз якраз найбільше сидять на лавах підсудних, – ми обов’язково мусимо згадати людину, яка за цим всім стояла. Це прізвище колишнього президента – Віктора Януковича.

– Дуже легко сказати, що в усьому винен Янукович і його оточення. Вони винні, це безперечно. Нам треба просто довести це в судах на основі правильних матеріалів, щоб ні в кого не було сумнівів. Але вони втекли. І якщо йти через них до низу, то дуже складно знайти зв’язки середньої ланки, яка лишилася на своїх місцях в прокуратурі, в правоохоронних органах, в МВС, в СБУ, в судах. Тому логіка розслідування департаменту була побудована на тому, що вони йдуть від того, що сталося – від виконавців – і розкручують цей ланцюг наказів до Януковича.

Це набагато довший шлях, але тоді ми не минаємо середню ланку. Середня ланка в цьому абсолютно не зацікавлена. Вона збереглася на посадах, і вона активно атакує розслідування.



Олександра Матвійчук

Про те, як відновити розслідування справ Майдану

– Перше, що потрібно зробити – це створити суспільний запит. А його не було. І Женя Закревська своїм жестом відчаю намагається його створити. Наша влада стоїть на двох стовпах: перший – це піар, а другий – соціологія. Якщо соціологія не показує публічного запиту, якщо на акцію, що справи Майдану зупиняться і розслідування розвалиться, виходить кілька десятків людей, то влада не буде звертати увагу на цю проблему.

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– Я можу зараз розказувати, що треба зробити в прокуратурі, в ДБР, які закони прийняти парламенту, але я зроблю інакше.

Я скажу людям, що вони мають тримати цю справу на контролі. Я розумію, це складно, це шостий рік, це дуже страшні речі, які хочеться витіснити.

– Але не буде цього суспільного запиту, не буде розслідування.

Що відомо про розслідування справ Майдану?► Розслідуваннями займався відділ спецрозслідувань генпрокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка.

► У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні.

► 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності. Відтепер злочини Майдану розслідуватиме підрозділ ДБР.

► 23 жовтня генпрокурор Руслян Рябошапка підписав наказ про звільнення Сергія Горбатюка.

► З 20 листопада слідство у справах Майдану призупиниться на невизначений термін, оскільки уряд не проголосував за зміни до закону про ДБР.

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