Домашнє насильство: де жінці можна отримати допомогу

Про домашнє насильство у сім'ї розповіла адвокатка Олена Куц – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик.

– Не кожна жінка звертається за допомогою, коли вчиняється домашнє насильство. І не кожна жінка розповість або зізнається, що в неї коїться в сім’ї. Можна говорити й про те, що це є виховання таке. Особливо дівчаток вчать, що не треба виносити з хати будь-який бруд. Тому дівчата мовчать.

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– Якщо це жінки старші, то вони і не знають, яку вони можуть отримати допомогу. Вони звикають до того. Що коїться у них в родині. На жаль, це цифри дуже великі.

– Коли приходять до мене клієнти і я питаю у них: "Чи звертались ви хоча б один раз в поліцію?". Відповідь майже 95%, що ні. Живуть років 10-15 з кривдником.

Якщо відбувається домашнє насильство у жінки в цей момент, то потрібно дзвонити на 102 й обов’язково казати, що вона звертається з приводу домашнього насильства й викликати поліцію.

– Якщо, наприклад, це відбулося вчора, але якось перетерпіли, втекли з квартири, побоялися, то можна написати заяву й зафіксувати, що було таке-то дійство. Чому жінки не звертаються? Тому що, на жаль, часто поліція не допомагає їм у цьому. Приїжджає поліція й говорить: "О, це сімейний скандал. Ми так не любимо цим займатися, вирішуйте це самі".

– Другий випадок, можливо, поліція, навіть, приїжджає деколи і стає на бік кривдника. Розповідає, що вона сама винна, що це він є постраждалим. В результаті жінка залишається ні з чим.



Олена Куц

– Після того, як був прийнятий новий закон у 2017 році про запобігання та протидію домашньому насильству. Після того були прийняті порядки реагування поліції, які затвердженні МВФ та Кабміном. Тут вже ситуація іде на краще.

Важливо! У 2018 році на домашнє насильство поліції поскаржились 89,5 тисячі жінок. В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.

– По-перше, трошки більше іде роз’яснення та навчання для поліції. Крім того, якщо це є домашнє насильство і жінка на 102 це зафіксувала, то вони мають заповнити формуляр щодо ризику. В якій ризикованій ситуації зараз перебуває жінка, чи є зараз загроза позбавлення життя, нанесення фізичних ушкоджень. Відповідно до тих ризиків, які вони мають оцінити на місці, працівники поліції можуть винести терміновий заборонений припис.

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– До 10 днів вони можуть заборонити кривднику перебувати в місці проживання постраждалої особи, дзвонити їй, відвідувати. Терміново забрати його з того місця, аби далі не було цієї ситуації. Щоби не було скоєно надалі злочину.



Домашнє насильство в Україні: статистика/ Інфографіка 24 каналу