Домашнее насилие: где женщине получить помощь

О домашнем насилии в семье рассказала адвокат Елена Куц – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик.

– Не каждая женщина обращается за помощью, когда совершается домашнее насилие. И не каждая женщина расскажет или признается, что у нее происходит в семье. Это может говорить и о том, что это воспитание такое. Особенно девочек учат, что не надо выносить из дома любую грязь. Поэтому девушки молчат.

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– Если это женщины старше, то они и не знают, какую они могут получить помощь. Они привыкают к этому. Что творится у них в семье. К сожалению, эти цифры очень велики.

– Когда приходят ко мне клиенты и я спрашиваю их: "Обращались ли вы хотя бы один раз в полицию?". Ответ почти 95%, что нет. Живут лет 10-15 с обидчиком.

Если происходит домашнее насилие у женщины в этот момент, то нужно звонить на 102 и обязательно говорить, что она обращается по поводу домашнего насилия и вызвать полицию.

– Если, например, это произошло вчера, но как-то перетерпели, сбежали из квартиры, побоялись, то можно написать заявление и зафиксировать, что было такое-то действие. Почему женщины не обращаются? Потому что, к сожалению, часто полиция не помогает им в этом. Приезжает полиция и говорит: "О, это семейный скандал. Мы так не любим этим заниматься, решайте это сами".

– Второй случай, возможно, полиция, даже, приезжает иногда и становится на сторону обидчика. Рассказывает, что она сама виновата, что это он пострадавший. В результате женщина остается ни с чем.



Елена Куц

– После того, как был принят новый закон в 2017 году о предотвращении и противодействии домашнему насилию. После того были приняты порядки реагирования полиции, утвержденные МВФ и Кабмином. Здесь уже ситуация идет к лучшему.

Важно! В 2018 году на домашнее насилие полиции пожаловались 89,5 тысячи женщин. В Украине за 2018 год зарегистрировали 1 тысячу 586 уголовных преступлений, связанных с насилием в семье.

– Во-первых, чуть больше идет разъяснение и обучение для полиции. Кроме того, если это домашнее насилие и женщина на 102 это зафиксировала, то они должны заполнить форму по риску. В какой рискованной ситуации сейчас находится женщина, есть ли сейчас угроза лишения жизни, нанесения физических повреждений. Согласно тем рискам, которые они должны оценить на месте, работники полиции могут вынести срочное запрещенное предписание.

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– До 10 дней они могут запретить обидчику находиться в месте проживания пострадавшего лица, звонить ей, посещать. Срочно забрать его с того места, чтобы дальше не было этой ситуации. Чтобы не было совершено дальнейшее преступление.



Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала