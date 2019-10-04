Сколько стоят судейские решения: космические суммы взяток

О "заработках" судей и расценках судейских решений – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал член Общественного совета добропорядочности Вадим Валько.

Гость выпуска программы "Честь и НЕчесть" Вадим Валько провел очень интересное исследование. Он обнародовал материал, озаглавленный "судейский прайс". Простыми словами – расценки судей. В обществе годами говорят о том, сколько же стоит то или иное решение. А благодаря Вадиму эта информация больше не тайная.

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– На самом деле это открытая информация. Все те расценки и прайсы, что есть в статье – это реальные уголовные производства, по ним есть конкретные номера Единого государственного реестра досудебных расследований. Более того, эти дела уже в судах, и лица, которые являются фигурантами этих дел, сейчас имеют статус обвиняемых. Прокуратура и НАБУ собрали, по их мнению, достаточно доказательств, чтобы считать, что это лицо действительно совершило какое-то уголовное правонарушение.

– И информация о том, сколько денег они брали – абсолютно открытая. Это открытые определения, которые были на досудебном расследовании, когда этим судьям избирали меры пресечения. Также эта информация есть на сайте НАБУ, поскольку они информируют на какой стадии дела находятся.

"Судейские расценки"

Самыми дорогими, что неудивительно, являются решения по уголовным делам. А самыми дешевыми – административные дела.

– Каждое решение индивидуально, но, если мы говорим об уголовных делах, то там сумма взятки составляет от 1500 долларов до 150 тысяч. Самым интересным является то, что в этих двух случаях неправомерная выгода была получена судьей за освобождение лица от уголовного наказания в деле о наркотиках.

– Например, лицу светило до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В конечном итоге человек получил лишь пять лет лишения свободы с испытанием 1,5 года, то есть он даже не садился в тюрьму, а его имущество не конфисковывали.



Член Общественного совета добропорядочности Вадим Валько

О судье, который вероятно принял взятку в размере 150 тысяч долларов, – смотрите в программе.