Украинское судопроизводство в цифрах: чем мы можем гордиться

О качестве украинского правосудия и Европейский суд по правам человека – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал заместитель министра Юстиции Украины Иван Лищина.

Как продвигается дело Украины против РФ в Европейском суде

В Европейском суде по правам человека в Страсбурге состоялись предварительные слушания по делу Украины против России. Напомним, что оно касается нарушений прав человека в Крыму.

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Россию обвиняют в нарушении статей конвенции ООН о защите прав человека, в частности права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу слова и передвижения, а также справедливый суд.

Во время заседания представитель украинской стороны, юрист Бен Эмерсон заявил, что в результате военного вторжения Вооруженных сил России, Украина потеряла контроль над Крымом 27 февраля 2014 года. А значит, что именно Россия ответственна за нарушение прав человека на территории полуострова.



Европейский суд по правам человека

В то же время представитель Белокаменной все обвинения отвергает. По его словам, тогда Украина не имела конституционной власти в Крыму, а руководящие должности занимали "фашисты из партии "Свобода" и "Правого сектора". Поэтому местная власть якобы осталась без подчинения.

Украинская сторона отмечает, что в феврале потеряла эффективный контроль над полуостровом и надеется, что суд зафиксирует дату этого события в своем решении. Наконец после трех часов заседания председательствующий судья заявил, что решение будет объявлено позже. Вероятно, это произойдет это не раньше середины 2020 года.



Председательствующий судья заявил, что решение будет объявлено позже

Какое решение суда может удовлетворить Украину

– Если Россия признает, что она имела контроль над полуостровом с 27 февраля. Кроме того, РФ должны признать виновной в многочисленных нарушениях прав человека, о которых мы ранее заявляли. Однако я не уверен, что это будет раньше, чем через год или два. Примером может быть ситуация Грузии. Они подали заявление о нарушениях российской армией своих прав и свобод еще в 2008 году. Но решения до сих пор нет.

– Еще один пример – решение по Кипру приняли через 40 лет. Поэтому мы видим, что стоит ориентироваться на 8 – 10 лет.

Какой компенсации требует Украина

– Пока четких требований о финансовой компенсации Украине мы не делали. В таких делах, то есть межгосударственных, сначала выносится решение по существу. Определяется, кто виноват, а уже затем суд рассматривает вопрос относительно размера компенсации. Но напомню, что компенсация идет не Украине, а людям, ибо она представляет интересы своих граждан.



Интервью с Иваном Лищиной

Какова тенденция жалоб в Европейский суд по правам человека

Согласно статистике, Украина занимает третье место, потому что ее граждане больше всего жалуются на решения украинских судов.

– Однако эта статистика является положительной, ведь в конце 2017 года заявлений от украинцев в Европейский суд по правам человека было не 7250, а более 12 тысяч. Несмотря на то, что большинство этих решений касаются Донбасса и Крыма, то дел, которые порождает сама Украина, не так уж и много.

– Но я согласен, что из года в год количество заявлений таки увеличивается. Это связано со многими факторами. Например, существование развитой сети адвокатов, которые знают, как нужно работать с Европейским судом, и могут помочь украинцам решить проблему, если не на национальном уровне, то на европейском.

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– Основной причиной является то, что судебная система продолжает генерировать потенциальные нарушения прав человека. Например, не допрашивают какого-то свидетеля.

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