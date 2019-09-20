Українське судочинство у цифрах: чим ми можемо пишатися

Про якість українського правосуддя та Європейський суд з прав людини – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів заступник міністра Юстиції України Іван Ліщина.

Як просувається справа України проти РФ у Європейському суді

В Європейському суді з прав людини у Страсбурзі відбулися попередні слухання у справі України проти Росії. Нагадаємо, що вона стосується порушень прав людини у Криму.

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Росію звинувачують у порушенні статей конвенції ООН про захист прав людини, зокрема право на життя, свободу й особисту недоторканість, свободу слова та пересування, а також справедливий суд.

Під час засідання представник української сторони, юрист Бен Емерсон заявив, що в результаті військового вторгнення Збройних сил Росії. Україна втратила контроль над Кримом 27 лютого 2014 року. А отже, саме Росія відповідальна за порушення прав людини на території півострова.



Європейський суд з прав людини

Водночас представник Білокам'яної всі звинувачення відкидає. За його словами, тоді Україна не мала конституційної влади у Криму, а керівні посади обіймали "фашисти з партії "Свобода" та "Правого сектора". Тож місцева влада нібито залишилась без підпорядкування.

Українська сторона наголошує на тому, що у лютому втратила ефективний контроль над півостровом і сподівається, що суд зафіксує дату цієї події у своєму рішенні. Зрештою після трьох годин засідання головуючий суддя заявив, що рішення буде оголошено пізніше. Ймовірно, це відбудеться не раніше середини 2020 року.



Головуючий суддя заявив, що рішення буде оголошено пізніше

Яке рішення суду може задовольнити Україну

– Якщо Росія визнає, що вона мала контроль над півостровом з 27 лютого. Крім того, РФ повинні визнати винною у численних порушеннях прав людини, про які ми раніше заявляли. Однак я не впевнений, що це буде раніше, ніж за рік чи два. Прикладом може бути ситуація Грузії. Вони подали заяву щодо порушень російською армією своїх прав і свобод ще у 2008 році. Але рішення і досі немає.

– Ще один приклад – рішення щодо Кіпру прийняли через 40 років. Тож ми бачимо, що варто орієнтуватися на 8 – 10 років.

Якої компенсації вимагає Україна

– Наразі чітких вимог щодо фінансової компенсації Україні ми не робили. У таких справах, тобто міждержавних, спершу виноситься рішення по суті. Визначається, хто винен, а вже потім суд розглядає питання щодо розміру компенсації. Але нагадаю, що компенсація йде не Україні, а людям, бо вона представляє інтереси своїх громадян.



Інтерв'ю з Іваном Ліщиною

Якою є тенденція скарг до Європейського суду з прав людини

Згідно зі статистикою, Україна посідає третє місце, бо її громадяни найбільше скаржаться на рішення українських судів.

– Однак ця статистика є позитивною, адже наприкінці 2017 року заяв від українців до Європейського суду з прав людини було не 7250, а понад 12 тисяч. Зважаючи на те, що більшість цих рішень стосуються Донбасу і Криму, то справ, які породжує сама Україна, не так вже й багато.

– Але я згоден, що з року в рік кількість заяв таки збільшується. Це пов'язано з багатьма чинниками. Наприклад, існування розвиненої мережі адвокатів, що знають, як потрібно працювати з Європейським судом, і можуть допомогти українцям розв'язати проблему, якщо не на національному рівні, то на європейському.

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– Основною причиною є те, що судова система продовжує генерувати потенційні порушення прав людини. Наприклад, не допитують якогось свідку.

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