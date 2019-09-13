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      Електронний суд: що це таке та коли з'явиться в Україні

      Честь і НЕчесть 64 Читать новость на русском

      Про переваги та потенційні проблеми електронного судочинства у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів голова організації Електронна Демократія Володимир Фльонц.

      Що таке система "Електронний суд"

      Згідно з українським законодавством у нашій країні вже не перший рік має працювати система "Електронний суд. Завдяки нововведенню, що функціонує у більшості країн світу, наші громадяни мали б змогу самостійно подавати позови та отримувати повістки через інтернет.

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      Окрім того "Електронний суд" дозволяє:

      • контролювати дії свого представника;
      • відстежувати хід справи;
      • сплачувати необхідні збори онлайн.

      Всю інформацію про судові процеси громадянин знаходив би у власному електронному кабінеті. Для цього потрібно зареєструватися на сайті та отримати цифровий підпис. 

      У чому полягають переваги системи

      На думку фахівців, така система мала б не лише полегшити процес подачі позовів до суду, але й позбавити недобросовісних учасників можливості затягувати процес. Це позитивно вплинуло б на судову систему в Україні.

      У 2018 році система нарешті запрацювала, щоправда, лише у тестовому режимі з обмеженим функціоналом, і те лише у декількох судах країни. З 1 січня 2019 року система мала б почати працювати повноцінно, проте цього досі не сталося.


      Система "Електронний суд"

      Коли з'явилася система "Електронний суд"

      – Насправді, ця система не така вже й нова. В юридичному полі закон "Про електронні документи" існує ще з 2004 року. На практиці перший прецедент створювала саме наша громадська організація – Електронна Демократія – у 2015 році. Спочатку ми домоглися реєстрації електронного позову, це було непросто, а потім і проведення всього процесу та ухвалення судової ухвали у безпаперовій формі.

      – Ми сподівалися, що широка юридична спільнота сприйме це позитивно, але цього не відбулося. Після цього був довгий період "стагнації", коли всі чекали поки це прямо не пропишуть у законі. 


      Інтерв'ю з Володимиром Фльонцем

      Як з'явилася ідея "Електронного суду"

      – Ця ідея з'явилася на підставі того, що закон "Про електронні документи" діяв в Україні вже понад 10 років. Тоді у світі існували схожі прецеденти, наприклад, в Європі система електронного судочинства активно впроваджується. 

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      – Отримати інформацію про те, що хтось подав на тебе позов – це дуже цікаво. Так, можна почекати повістку, але якщо ви зареєструєтесь у системі, то одразу отримаєте сповіщення.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Законодавство Судді Честь і НЕчесть
      Джерело: 24 канал
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