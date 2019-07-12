Дізнався про рішення зі ЗМІ: чому та як звільнили члена ВККС Андрія Козлова

Про своє звільнення з посади у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Козлов.

Зазначимо, що наприкінці червня у ЗМІ з'явилася інформація про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрія Козлова. Таке рішенням ухвалила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Сам Козлов вважає, що його намагаються звільнити через політичні мотиви. Приводом для рішення міг стати конфлікт між ним та іншими членами ВККС, який виник під час засідання ВККС 12 червня.

Ексклюзивний коментар Козлова

– Я читаю певні документи, які з'являються на сайті Уповноваженої. Дивлюся також на те, як реагують на практику європейського суду тощо. Проте співпраці як такої немає й бути не може. Адже член Комісії є абсолютно незалежним й функція Уповноваженої полягає в тому, щоб його призначити. І, як ми бачимо, звільнити.



Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

– Наскільки я знаю, надійшла скарга від пана Макаренка В.В. Дивним чином його прізвище та ініціали збігаються з прізвищем та ініціалами одного з суддів Святошинського районного суду, якого ВККС рекомендувала до звільнення. Це був один із суддів Майдану. Не знаю, чи це одна й та ж особа, але, мабуть, треба було це перевірити.

Десь місяців три або й чотири тривала перевірка. Я про неї дізнався лише в другій декаді травня. Якщо не помиляюсь, мені тоді надійшов усний запит з Державної фіскальної служби, до якої звернулася омбудсмен з метою перевірки моєї декларації за 2015 рік.

– Логіка скарги була в тому, що в мене начебто немає стажу. Про те, що відомості про мене відсутні у онлайн-версії Єдиного реєстру адвокатів України, і що я начебто не зупинив право на здійснення адвокатської діяльності.



Андрій Козлов

– Очевидно, що це рішення – зухвале порушення всіх можливих застосованих норм права. Хоча б той факт, що під час проведення перевірки ні до мене, ні до Комісії не звернулися за наданням пояснень чи певних документів. І взагалі ти дізнаєшся про те, що вона проводилася, коли з'являється наказ про звільнення.

– Зверну увагу на одну чудову внутрішню суперечність. З одного боку вказується на те, що вони не знайшли підтверджень видачі мені свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Тому що звертались не туди, куди потрібно було. Думаю, що навмисно. Не туди, де зберігалася особова справа.

– По-друге, ти начебто не адвокат, але чомусь не зупинив адвокатську діяльність. І через це ми вважаємо, що ти вчинив істотне порушення законодавства про корупцію. Омбудсмен має право звільнити, якщо вчинено справді істотне корупційне порушення. Та велике питання, чи сама омбудсмен може це встановити.

Про своє звільнення я дізнався з публікації в "Лівому березі". Чутки почалися ще зранку. З цим чудовим подарунком на День Конституції я пішов нервово відпочивати.

– В понеділок о 16:30 я зателефонував з номера Комісії до приймальні омбудсмена, назвався й сказав, що ходять чутки про моє звільнення. Хотілося б дізнатися, чи правда це, і якщо так, то з якого часу мене звільняють.

– У мене є три інспектори, які мусять бути звільнені разом зі мною. Я ж мушу їх також попередити про цю ситуацію. Мені сказали, що омбудсмен зателефонує мені, якщо вважатиме це за необхідне.

– Наступного дня, 2 липня, пріоритетним листом надійшов наказ про звільнення. Я дзвонив о 16:30, наказ надіслано десь о 17:47 десь. Реакція блискавична. Нарешті визначеність.

– Вимоги до Уповноваженої розглядаються в Окружному адміністративному суді міста Києва, оскільки це посадова особа, юрисдикція якої поширюється на всю територію України. Наскільки я знаю, строк розгляду справ там зазвичай приблизно рік.

– Дивлюсь з великою цікавістю за частиною ймовірно тієї ж схеми, коли колег вибивають зі складу Комісії. От вони намагаються забезпечити свої позови, їм кожного разу під різними приводами відмовляють. Забезпечення ж дозволить зупинити дію наказу Уповноваженої.

– Якщо цього не станеться, ймовірно, що буде проведено новий конкурс. Оберуть когось, хто претендуватиме на звільнену мною вакансію. Навіть якщо я виграю справу за рік, чи то повертатись буде нікуди, нас же ж не може бути більше, ніж 16.

Більше – дивіться у програмі.