Що відомо про створену Зеленським комісію з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя

Про новостворену президентом України Володимиром Зеленським комісію, про кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та про перезапуск цього судового відомства – програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів голова комісії з відбору членів Вищої ради правосуддя від президента України Володимир Сущенко.

Як створювалася комісія з відбору членів ВРП?

– Комісія, яку створив президент, не передбачена законом. В законі про ВРП є дуже коротка фраза, що президент призначає двох членів Вищої ради правосуддя на засадах конкурсу, а як він проводиться ніде не визначено.

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– Оцінювати, як утворювалася ця комісія і якими критеріями користувався президент – я не можу. Єдине скажу, що до мене звернулися радники від імені президента і запропонували увійти в комісію. Я погодився, не знаючи, хто ще буде в її складі.

– Спочатку наша комісія оголосила про початок конкурсу і визначила терміни. В результаті нам надійшло 63 документи на дві квотних посади. Наразі вакантною залишається лише одна. Але ми шукаємо не лише двох, а більше кандидатів на ці посади. Тому що президент призначає, а не комісія. Тобто ми можемо запропонувати, наприклад, 5 людей, а президент вибере з них лише двох.

Які кандидати подалися на посади до ВРП?

– Я особисто дослідив документи всіх кандидатів. Так, з 63 подалося 17 чинних суддів різних інстанцій, 4 голови суду, 5 суддів у відставці, 11 адвокатів, 6 науковців, 2 прокурори, заступник міністра юстиції, ректор ВНЗ та один народний депутат, якого не можна призначати на таку посаду за законом та інші.

Що таке Вища рада правосуддя? Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди.

– Там є різні критерії, зокрема володіння мовою, політична нейтральність тощо. У зв'язку з цими ознаками ми не допустили 14 людей. Далі вступають в силу якісні оцінки і тут безумовно складніше оцінювати кандидатів.

– В цілому комісія налаштована конструктивно, ми зараз ведемо обговорення і вже вийшли на певний результат. Ми також розробили регламент, де прописані процедури, як все має відбуватися. Це полегшить можливість, якщо виникатимуть якісь спільні питання.

Коли будуть обрані члени ВРП?

– У нас співбесіди призначені на 31 липня - 2 серпня. Потім ми визначимо невеликий список (10-12 людей), кого ми рекомендуємо на посади членів Вищої ради правосуддя.



Засідання Вищої ради правосуддя

– Згодом буде спецперевірка, яка повинна буде дати відповідь по матеріальних статках, родинних зв'язках та медичному стану кандидатів тощо. Думаю, що це триватиме близько місяця.

– І коли вже надійдуть результати спецперевірки, можливо ж когось відкинуть, то тоді ми зберемося і будемо ухвалювати остаточне рішення. Думаю, що воно буде десь до 15 вересня. До того ж, співбесіди будуть транслюватися. Про це у положенні зазначив Президент Володимир Зеленський.

Чи відбудеться перезавантаження ВРП?

– Я вже давно говорив, що безумовно варто перезавантажити обидва органи і Вищу кваліфкомісію і Вищу раду правосуддя. Можливо не паралельно, а з часом. В мене є сумніви, чи вийде одразу всіх змінити і набрати нових. Це складно, оскільки орган на деякий час припинить свою діяльність. Тому я все-таки більше схиляюся до ротаційного методу: щоб зробити це протягом часу і частково.

– А щодо питання "чи не прийде шило на мило?", то тут важливо знати процедуру – хто і як буде обирати нових членів ВРП. Це серйозно. І досвід відбору до Антикорупційного суду свідчить про те, що суспільство більше довіряє міжнародним експертам. Можливо, нам і потрібно йти таким шляхом.

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– Я не відкидаю і інтернет-технології, зокрема якісь рейтингові голосування. Висунути список людей і попросити людей в інтернеті проголосувати. Це дозволить подивитися, як суспільство поставиться до того чи іншого прізвища, та зрозуміти, кому довіряє суспільство.

А вже комісія міжнародних і вітчизняних експертів працювала з цими кандидатами та матеріалами і давала свої остаточні висновки щодо створення конкурсної комісії, яка була б максимально легітимна і працювала з кандидатами до ВРП.