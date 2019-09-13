Электронный суд: что это такое и когда появится в Украине

Преимущества и потенциальные проблемы электронного судопроизводства в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал глава организации Электронная Демократия Владимир Фльонц.

Что такое система "Электронный суд"

Согласно украинскому законодательству, в нашей стране уже не первый год должна работать система "Электронный суд". Благодаря нововведению, которое функционирует в большинстве стран мира, наши граждане имели бы возможность самостоятельно подавать иски и получать повестки через интернет.

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Кроме того "Электронный суд" позволяет:

• контролировать действия своего представителя;

• отслеживать ход дела;

* оплачивать необходимые сборы онлайн.

Всю информацию о судебных процессах гражданин находил бы в собственном электронном кабинете. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить цифровую подпись.

В чем заключаются преимущества системы

По мнению специалистов, такая система имела бы не только облегчить процесс подачи исков в суд, но и лишить недобросовестных участников возможности затягивать процесс. Это положительно повлияло бы на судебную систему в Украине.

В 2018 году система наконец заработала, правда, лишь в тестовом режиме с ограниченным функционалом, и то лишь в нескольких судах страны. С 1 января 2019 года система должна начать работать полноценно, однако этого пока не произошло.



Система "Электронный суд"

Когда появилась система "Электронный суд"

– На самом деле, эта система не такая уж и новая. В юридическом поле закон "Об электронных документах" существует еще с 2004 года. На практике первый прецедент создавала именно наша общественная организация – Электронная Демократия – в 2015 году. Сначала мы добились регистрации электронного иска, это было непросто, а затем и проведения всего процесса и принятия судебного решения в безбумажной форме.

– Мы надеялись, что широкое юридическое сообщество воспримет это положительно, но этого не произошло. После этого был долгий период "стагнации", когда все ждали пока это прямо не пропишут в законе.



Интервью с Владимиром Фльонцем

Как появилась идея "Электронного суда"

– Эта идея появилась на основании того, что закон "Об электронных документах" действовал в Украине уже больше 10 лет. Тогда в мире существовали похожие прецеденты, например, в Европе система электронного судопроизводства активно внедряется.

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– Получить информацию о том, что кто-то подал на тебя иск – это очень интересно. Да, можно подождать повестку, но если вы зарегистрируетесь в системе, то сразу получите уведомление.

Больше – смотрите в программе.