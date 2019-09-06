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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Судова реформа в Україні: чому вона провалилася та що пропонує нова влада

      Честь і НЕчесть 29 Читать новость на русском

      Про провал реформи за президентства Петра Порошенка та що пропонує команда нового глави держави Володимира Зеленського в програмі "Честь і НЕчесть" обговорили Олекса Шалайський, Михайло Жернаков та Галина Чижик.

      Провал реформи

      –В перший же день роботи Верховної Ради президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт, який дуже амбітно хоче зробити судову реформу. А це означає, що останні п’ять років те, що робив Петро Порошенко судовою реформою не було.

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      – Ключове те, на чому починалася і обламалася судова реформа – це те, що 70% суддів Майдану, які переслідували активістів під час Революції Гідності, залишилися на своїх посадах.

      – Також новий Верховний суд України, який був не дуже новим. Це мало бути велике кадрове оновлення і туди мали ввійти найкращі суді. Проте цього не стало. У два етапа пройшло 44 недоброчесних. Фактично, це не є нові обличчя, тому що 50% цих суддів – це ті люди, які працювали.

      Ініціативи нової влади

      – Законопроєкт 1008, який подав Президент України Володимир Зеленський, передбачає реформу органів суддівського врядування.

      судова реформа зеленський
      Що передбачає законопроєкт Зеленського

      – Простішими словами – це законопроєкт, який передбачає повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це орган, який відповідальний за провал судової реформи.

      Що таке Вища рада правосуддя?Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди.

      – Проте треба розуміти, що ВККС займає тільки першим етапом – добором суддів і рекомендаціями до переведення. Однак, вона не призначає і не звільняє. Призначає – президент, але за рекомендаціями. Звільняє з посади Вища рада правосуддя.

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Заступник Пшонки, якого розшукували 5 років, став депутатом
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      Теги: Новини України Честь і НЕчесть Володимир Зеленський Судді Реформи
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