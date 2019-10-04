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      Скільки коштують суддівські рішення: космічні суми хабарів

      Честь і НЕчесть 11 Читать новость на русском

      Про "заробітки" суддів та розцінки суддівських рішень – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів член Громадської ради доброчесності Вадим Валько.

      Гість випуску програми "Честь і НЕчесть" Вадим Валько провів дуже цікаве дослідження. Він оприлюднив матеріал, що має назву "Суддівський прайс". Простими словами – розцінки суддів. У суспільстві роками говорять про те, скільки ж коштує те, чи інше рішення. А завдяки Вадиму ця інформація більше не таємниця.

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      – Насправді це відкрита інформація. Всі ті розцінки та прайси, що є у статті – це реальні кримінальні провадження, по них є конкретні номери Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Ба більше, ці справи вже є у судах, і особи, що є фігурантами цих справ зараз мають статус обвинувачуваних. Прокуратура та НАБУ зібрали, на їхню думку, достатньо доказів, аби вважати, що ця особа дійсно вчинила якесь кримінальне правопорушення. 

      – І інформація про те, скільки грошей вони брали – абсолютно відкрита. Це відкриті ухвали, які були на досудовому розслідуванні, коли цим суддям обирали запобіжні заходи. Також ця інформація є на сайті НАБУ, оскільки вони інформують на якій стадії справи. 


      "Суддівські розцінки"

      Найдорожчими, що не дивно, є рішення у кримінальних справах. А найдешевшими – адміністративні справи. 

      – Кожне рішення індивідуальне, але, якщо ми говоримо про кримінальні справи, то там сума хабаря складає від 1500 доларів до 150 тисяч. Найцікавішим є те, що у цих двох випадках неправомірна вигода отримувалася суддею за звільнення особи від кримінального покарання за справу про наркотики. 

      – Наприклад, особі світило до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У кінцевому результаті людина отримала лише п'ять років позбавлення волі з випробуванням 1,5 роки, тобто вона навіть не сідала до в'язниці, а її майно не конфісковували. 


      Член Громадської ради доброчесності Вадим Валько

      Про суддю, який ймовірно взяв хабар у розмірі 150 тисяч доларів – дивіться у програмі. 

      blog_ava
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      Теги: Честь і НЕчесть Новини України Судді Хабар НАБУ Наркотики
      Джерело: 24 канал
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