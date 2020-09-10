Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. У ньому ексочільник президентської канцелярії відверто розповів про відносини з Володимиром Зеленським, ставлення до Андрія Єрмака й Володимира Путіна, а також про свою згорілу "Теслу".

Інтерв'ю Андрія Богдана вийшло в проєкті "У гостях у Дмитра Гордона". Про найцікавіші моменти розмови розповів 24 канал.

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Про Зеленського й плани на президентство

Екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що ще у 2017 році знав, що Володимир Зеленський стане президентом.

Тому підштовхував його висунути свою кандидатуру. Натомість президент вагався до останнього – 31 грудня 2018 року, коли офіційно заявив, що йде у президенти.

Богдан переконаний, що Зеленський став би президентом і без "Слуги народу". Однак серіал поміг, адже дав людям розуміння того, що показане в ньому можна повторити і в реальному житті.

Головним була технологічно грамотна передвиборча кампанія. Ексглава ОП пояснив, що будувалася вона не на серіалі, а на особистості Володимира Зеленського.

Про що домовлялися з Зеленським

Андрій Богдан заявив, що саме Володимир Зеленський запропонував йому очолити Офіс Президента України у 2019 році. Втім західні партнери на це відреагували не надто добре, а США й зовсім просили "тримати його подалі".

Відповідаючи на те, чому він вирішив погодитися на таку бюрократичну посаду, політик зізнався, що з самого початку мав домовленість з Володимиром Зеленським. Одна з частин цієї домовленості передбачала, що голова ОПУ не зможе піти, поки президент не відпустить.

"Я свою частину домовленості виконав. Для чого це особисто мені? Це не друга й не третя посада в державі. У мене, здається, 11 років держслужби, а це було певним знаком у трудовій книжці, якась галочка, що ти можеш, вмієш, заслуговуєш", – пояснив ексголова ОПУ.



Володимир Зеленський і Андрій Богдан / Фото Офісу Президента України

Хто впливає на Зеленського найбільше

Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що найбільший вплив на Президента України Володимира Зеленського має народний депутат Микола Тищенко.

За його словами, Микола Тищенко користується довірою суспільства, Офісу Президента і самого президента. Він це сказав та наголосив, що це лише його думка.

Також Богдан розповів, що ще наприкінці 2019 року Зеленський думав про те, аби призначити нардепа Миколи Тищенка главою фракції "Слуги народу" у Верховній Раді замість Давида Арахамії.

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Українська влада жорстко кинула Путіна

Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що під час двостороннього спілкування Володимир Путін завжди з повагою ставився до Володимира Зеленського. Він зізнався, що розмови двох лідерів завжди були "дуже цікавими"

"Мені здалося, що під час розмови Путін провів аналогію себе ще молодого обраного президента з Володимиром Зеленським. Дещо схожі ситуації, адже в нього Чечня була, розвал економіки", – розповів ексголова ОПУ.

Політик заявив, що у Володимира Зеленського є шалена підтримка зокрема й у Росії. Тому Володимиру Путіну було невигідно воювати з улюбленцем свого народу. Втім нині, схоже, все кардинально змінилося.

"З того, що я бачу сьогодні, мені здається, що ми Путіна жорстко кинули. Ми обіцяли одне, а зробили нічого", – заявив Андрій Богдан.



Володимир Зеленський і Володимир Путін / Фото Офісу Президента України

Єрмак не знає, що він робить в ОПУ

Андрій Богдан прокоментував діяльність свого наступника Андрія Єрмака, заявивши, що в того відносини з президентом Володимиром Зеленським, як "в актора з продюсером".

"Єрмак не приносить поганих новин, не задає складних питань, завжди м'який, добрий і каже добрі слова. Це такий ефект теплої ванни, коли довкола все добре, адже тобі кажуть, що довкола все добре. Мені шкода цієї людини, адже він взагалі не розуміє, де він і що з ним відбувається", – заявив ексочільник президентського Офісу.

Він також висловив переконання, що Андрій Єрмак банально не усвідомлює своїх функцій як голови ОПУ. Мовляв, він не повинен забезпечувати комфорт президента, що насправді є функцією звичайного помічника.

Хто привів у владу Лероса

Богдан також запевнив, що Гео Лерос, який перебуває у відкритій суперечці з Єрмаком, не є "його людиною". Мовляв, у "Слуга народу" його привів заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

"У мене була проблема: коли я зайшов у свій кабінет, там були різні портрети. Там Радянський Союз у розпалі – колгоспниця, робочі тощо. Я попросив щось сучасне, а мені порадили мистецтвознавця Гео Лероса", – пригадав ексочільник Офісу Президента.

Тоді Лерос порадив Богдану молодих і сучасних художників, які готові були подарувати картини безкоштовно задля власного піару. Тоді так і зробили. Це й було їхнє знайомство.

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Про вагнерівців – усе правда

Андрій Богдан заявив, що інформація, яку поширив журналіст Юрій Бутусов про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців, правдива. Крім того, існує думка, що з американської сторони нею керував особисто держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, все було, як написав Бутусов. "Навіть гірше", – уточнив Богдан. Він також підтвердив, що серед бойовиків були двоє причетних до збиття МН17.

Екскерівник ОП заявив, що українські спецслужби планували операцію понад рік. І зруйнував її один телефонний дзвінок. Інших деталей Богдан не розповів.

Хто найкращий прем'єр України

Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан дав свою оцінку щодо колишніх представників української влади. Він здивував своїми оцінками діяльності Віктора Януковича й Миколи Азарова, але найкращим назвав уряд Володимира Гройсмана.

"Це вже історія оцінить. Та я хочу сказати, що Микола Янович зупиняв дуже багато дуростей. Якщо б не він, то, мабуть, Майдан був би ще раніше", – заявив ексочільник ОПУ.

Втім він висловив переконання, що найбільш оптимістичний для країни час, найбільш економічно вдалий і найбільш зрозумілий для міжнародних партнерів був час прем'єрства Володимира Гройсмана.

"Там спостерігалися понад 30 місяців стабільного економічного зростання, низька інфляція, зрозумілі відносини з міжнародними партнерами. Я вважаю, що коли б не Петро Олексійович, то результати були б ще кращими", – заявив Андрій Богдан.

Богдану насправді спалили дві автівки

Вночі 11 серпня в Києві невідомі підпалили електрокар Tesla колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана. Проте тепер він сам повідомив, що тієї ночі, насправді, йому спалили не один, а два автомобілі. Це сталося одночасно у різних столичних районах.

Він навіть розповів, що й сама дата була доволі символічною – 11 серпня минуло рівно пів року після звільнення Андрія Богдана з ОПУ. Другою автівкою була старенька Skoda, якій було ледь не 20 років.



Автомобіль Tesla Андрія Богдана після підпалу / Фото ТСН

Після інтерв'ю Андрій Богдан пожартував, що через можливу загрозу життю виїздить у Румунію. Зробив це, ймовірно, щоб пропіарити новий телеграм-канал, який назвав "Tesla Богдана".