Богдан дав інтерв'ю Гордону: коротко про головне з розмови
Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. У ньому ексочільник президентської канцелярії відверто розповів про відносини з Володимиром Зеленським, ставлення до Андрія Єрмака й Володимира Путіна, а також про свою згорілу "Теслу".
Інтерв'ю Андрія Богдана вийшло в проєкті "У гостях у Дмитра Гордона". Про найцікавіші моменти розмови розповів 24 канал.
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Про Зеленського й плани на президентство
- Екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що ще у 2017 році знав, що Володимир Зеленський стане президентом.
- Тому підштовхував його висунути свою кандидатуру. Натомість президент вагався до останнього – 31 грудня 2018 року, коли офіційно заявив, що йде у президенти.
- Богдан переконаний, що Зеленський став би президентом і без "Слуги народу". Однак серіал поміг, адже дав людям розуміння того, що показане в ньому можна повторити і в реальному житті.
- Головним була технологічно грамотна передвиборча кампанія. Ексглава ОП пояснив, що будувалася вона не на серіалі, а на особистості Володимира Зеленського.
Про що домовлялися з Зеленським
- Андрій Богдан заявив, що саме Володимир Зеленський запропонував йому очолити Офіс Президента України у 2019 році. Втім західні партнери на це відреагували не надто добре, а США й зовсім просили "тримати його подалі".
- Відповідаючи на те, чому він вирішив погодитися на таку бюрократичну посаду, політик зізнався, що з самого початку мав домовленість з Володимиром Зеленським. Одна з частин цієї домовленості передбачала, що голова ОПУ не зможе піти, поки президент не відпустить.
- "Я свою частину домовленості виконав. Для чого це особисто мені? Це не друга й не третя посада в державі. У мене, здається, 11 років держслужби, а це було певним знаком у трудовій книжці, якась галочка, що ти можеш, вмієш, заслуговуєш", – пояснив ексголова ОПУ.
Володимир Зеленський і Андрій Богдан / Фото Офісу Президента України
Хто впливає на Зеленського найбільше
- Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що найбільший вплив на Президента України Володимира Зеленського має народний депутат Микола Тищенко.
- За його словами, Микола Тищенко користується довірою суспільства, Офісу Президента і самого президента. Він це сказав та наголосив, що це лише його думка.
- Також Богдан розповів, що ще наприкінці 2019 року Зеленський думав про те, аби призначити нардепа Миколи Тищенка главою фракції "Слуги народу" у Верховній Раді замість Давида Арахамії.
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Українська влада жорстко кинула Путіна
- Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що під час двостороннього спілкування Володимир Путін завжди з повагою ставився до Володимира Зеленського. Він зізнався, що розмови двох лідерів завжди були "дуже цікавими"
- "Мені здалося, що під час розмови Путін провів аналогію себе ще молодого обраного президента з Володимиром Зеленським. Дещо схожі ситуації, адже в нього Чечня була, розвал економіки", – розповів ексголова ОПУ.
- Політик заявив, що у Володимира Зеленського є шалена підтримка зокрема й у Росії. Тому Володимиру Путіну було невигідно воювати з улюбленцем свого народу. Втім нині, схоже, все кардинально змінилося.
- "З того, що я бачу сьогодні, мені здається, що ми Путіна жорстко кинули. Ми обіцяли одне, а зробили нічого", – заявив Андрій Богдан.
Володимир Зеленський і Володимир Путін / Фото Офісу Президента України
Єрмак не знає, що він робить в ОПУ
- Андрій Богдан прокоментував діяльність свого наступника Андрія Єрмака, заявивши, що в того відносини з президентом Володимиром Зеленським, як "в актора з продюсером".
- "Єрмак не приносить поганих новин, не задає складних питань, завжди м'який, добрий і каже добрі слова. Це такий ефект теплої ванни, коли довкола все добре, адже тобі кажуть, що довкола все добре. Мені шкода цієї людини, адже він взагалі не розуміє, де він і що з ним відбувається", – заявив ексочільник президентського Офісу.
- Він також висловив переконання, що Андрій Єрмак банально не усвідомлює своїх функцій як голови ОПУ. Мовляв, він не повинен забезпечувати комфорт президента, що насправді є функцією звичайного помічника.
Хто привів у владу Лероса
- Богдан також запевнив, що Гео Лерос, який перебуває у відкритій суперечці з Єрмаком, не є "його людиною". Мовляв, у "Слуга народу" його привів заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
- "У мене була проблема: коли я зайшов у свій кабінет, там були різні портрети. Там Радянський Союз у розпалі – колгоспниця, робочі тощо. Я попросив щось сучасне, а мені порадили мистецтвознавця Гео Лероса", – пригадав ексочільник Офісу Президента.
- Тоді Лерос порадив Богдану молодих і сучасних художників, які готові були подарувати картини безкоштовно задля власного піару. Тоді так і зробили. Це й було їхнє знайомство.
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Про вагнерівців – усе правда
- Андрій Богдан заявив, що інформація, яку поширив журналіст Юрій Бутусов про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців, правдива. Крім того, існує думка, що з американської сторони нею керував особисто держсекретар США Майк Помпео.
- За його словами, все було, як написав Бутусов. "Навіть гірше", – уточнив Богдан. Він також підтвердив, що серед бойовиків були двоє причетних до збиття МН17.
- Екскерівник ОП заявив, що українські спецслужби планували операцію понад рік. І зруйнував її один телефонний дзвінок. Інших деталей Богдан не розповів.
Хто найкращий прем'єр України
- Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан дав свою оцінку щодо колишніх представників української влади. Він здивував своїми оцінками діяльності Віктора Януковича й Миколи Азарова, але найкращим назвав уряд Володимира Гройсмана.
- "Це вже історія оцінить. Та я хочу сказати, що Микола Янович зупиняв дуже багато дуростей. Якщо б не він, то, мабуть, Майдан був би ще раніше", – заявив ексочільник ОПУ.
- Втім він висловив переконання, що найбільш оптимістичний для країни час, найбільш економічно вдалий і найбільш зрозумілий для міжнародних партнерів був час прем'єрства Володимира Гройсмана.
- "Там спостерігалися понад 30 місяців стабільного економічного зростання, низька інфляція, зрозумілі відносини з міжнародними партнерами. Я вважаю, що коли б не Петро Олексійович, то результати були б ще кращими", – заявив Андрій Богдан.
Богдану насправді спалили дві автівки
- Вночі 11 серпня в Києві невідомі підпалили електрокар Tesla колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана. Проте тепер він сам повідомив, що тієї ночі, насправді, йому спалили не один, а два автомобілі. Це сталося одночасно у різних столичних районах.
- Він навіть розповів, що й сама дата була доволі символічною – 11 серпня минуло рівно пів року після звільнення Андрія Богдана з ОПУ. Другою автівкою була старенька Skoda, якій було ледь не 20 років.
Автомобіль Tesla Андрія Богдана після підпалу / Фото ТСН
Після інтерв'ю Андрій Богдан пожартував, що через можливу загрозу життю виїздить у Румунію. Зробив це, ймовірно, щоб пропіарити новий телеграм-канал, який назвав "Tesla Богдана".