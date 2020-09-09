Усе було так, як написав Бутусов, навіть гірше, – Богдан про спецоперацію щодо вагнерівців
Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що інформація, яку поширив журналіст Юрій Бутусов про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців, правдива. Крім того, існує думка, що бойовиками керував особисто держсекретар США Майк Помпео.
Спецоперація щодо вагнерівців була, підтвердив Андрій Богдан в ефірі "У гостях у Дмитра Гордона". Про це повідомляє 24 канал.
Читайте також У РНБО не було жодної інформації про операцію щодо "вагнерівців", – Данілов
За його словами, все було, як написав Бутусов. "Навіть гірше", – уточнив Богдан.
Він також підтвердив, що серед бойовиків були двоє причетних до збиття МН17.
Екскерівник ОП заявив, що українські спецслужби планували операцію понад рік. І зруйнував її один телефонний дзвінок. Інших деталей Богдан не розповів.
Він також заявив, що існує така думка, що вагнерівцями керував особисто держсекретар США Майк Помпео.
Зверніть увагу Бутусов сказав, хто може зливати плівки про "вербування вагнерівців"
Основне про вагнерівців у Білорусі
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Київ попросив Лукашенка віддати тих із них, хто воював на Донбасі проти українців – загалом 28 людей.
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії, хоча й обіцяла видати їх Україні. Тоді українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що їхнє затримання за самого початку було спецоперацією СБУ.
- Згодом Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.