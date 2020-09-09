Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що інформація, яку поширив журналіст Юрій Бутусов про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців, правдива. Крім того, існує думка, що бойовиками керував особисто держсекретар США Майк Помпео.

Спецоперація щодо вагнерівців була, підтвердив Андрій Богдан в ефірі "У гостях у Дмитра Гордона". Про це повідомляє 24 канал.

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За його словами, все було, як написав Бутусов. "Навіть гірше", – уточнив Богдан.

Він також підтвердив, що серед бойовиків були двоє причетних до збиття МН17.

Екскерівник ОП заявив, що українські спецслужби планували операцію понад рік. І зруйнував її один телефонний дзвінок. Інших деталей Богдан не розповів.

Він також заявив, що існує така думка, що вагнерівцями керував особисто держсекретар США Майк Помпео.

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