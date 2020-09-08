Журналістка Яніна Соколова оприлюднила нові плівки про ймовірне вербування українськими спецслужбами російських найманців приватної військової компанії "Вагнера". Головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов вважає, що записи у ЗМІ можуть зливати співробітники спецвідомств, які мають доступ до матеріалів слідства.

Мовиться про невстановлених працівників Служби безпеки України або Генеральної прокуратури. Вони і передають матеріли журналістам. Про це Юрій Бутусов розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Соколова оприлюднила нові записи про "вербування вагнерівців": відео

На його думку, це є свідченням того, що люди не вірять в справедливість і підозрюють, що в керівництві країни є зрада, витік інформації, на який вони через службові канали вплинути не можуть.

Він пригадав, що витік інформації про спецоперацію стався ще в кінці липня, що призвело до її зриву. Це сталося після того, як про цю операцію була доповідь керівника головного управління розвідки Міноборони в кабінеті президента Володимира Зеленського.

За словами Юрія Бутусова, ці записи мають бути долучені до справ, оскільки в них є всі вихідні дані. Видно, що це офіційні документи. І наголосив, що має розслідуватися справа про витік інформації.

В рамках цієї справи має бути розглянута вся ця спецоперація: на якому етапі, яка інформація звідки виходила, як це вплинуло на цю роботу, на операцію та наслідки,

– пояснив він.

За словами журналіста, опубліковані плівки є свідченням витоку інформації про цю операцію, що призвело до її зриву.

"Це ще одне підтвердження, що те, що наша влада продовжує займати таку "страусину позицію" і спростовує сам факт спецоперації", – зазначив головний редактор сайту "Цензор.НЕТ".

І додав, що цим влада дискредитує державу не тільки в очах співробітників українських спецслужб, громадянського суспільства. Але і в очах західних союзників, які також були дотичні до цієї спецоперації, і тепер дивляться, яким чином українці розслідуватимуть її зрив.

Держава зараз жодних адекватних дій не проводить у цій справі,

– прокоментував він.

Раніше Юрій Бутусов повідомляв, що його викликали на допит 9 вересня в якості свідка у кримінальній справі за фактом ведення Росією агресивної війни проти України. Саме в рамках цієї справи документували вагнерівців.

Журналіст підтвердив, що справді завтра в 11 ранку має йти в генпрокуратуру. І прокоментував, що говоритиме по цій справі, в рамках якої велося розслідування і щодо цих терористів, і щодо інших військових злочинів.

"Завтра вже зможу сказати, про що йдеться, що цікавить слідчих. Готовий до будь-яких питань", – відзначив він.

Затримання вагнерівців у Білорусі: усе, що відомо

Наприкінці липня 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовиків "Вагнера". За версією слідства, вони хотіли дестабілізувати ситуацію в Білорусі напередодні президентських виборів.

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що затримання вагнерівців у Білорусі – це провальна операція українських спецслужб у співпраці з США. В Офісі Президента інформацію заперечили.

4 вересня нардеп Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ щодо затримання вагнерівців. Ці документи доводять, що СБУ знала про бійців задовго до їх затримання й навіть була причетною до цього.

Журналістка Яніна Соколова 18 серпня оприлюднила сенсаційні записи під час вербування вагнерівців. Російські військові відкрито розповідали про те, як збивали українські літаки на Донбасі. За це деяких з них навіть нагороджував Владислав Сурков.

8 вересня Соколова оприлюднила нові плівки так званого "Вагнергейт". На своїй фейбук-сторінці вона написала, що записи їй надіслали наприкінці минулого тижня на електронну пошту.

​Юрій Бутусов прокоментував нові записи про "вербування вагнерівців": відео