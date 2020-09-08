Яніна Соколова оприлюднила нові плівки, які свідчать про ймовірне вербування українськими спецслужбами російських найманців із ПВК "Вагнера". Перша частина записів стала доступною для громадськості кілька тижнів тому.

Нові плівки так званого "Вагнергейт" журналістці надіслали наприкінці минулого тижня на електронну пошту. Про це Соколова повідомила на сторінці у фейсбуці.

Раніше Розповідь вагнерівців про збиті українські літаки на Донбасі: сенсаційне відео Яніни Соколової

За її словами, в отриманому файлі були аудіозаписи й документи.

На записах ймовірного вербування "Куратор" говорить, що він "від Шамана", і розпитує Олексія Волгіна, Дмитра Григоряна й Дмитра Савицького про "бойовий досвід", зокрема на сході України.

Що розповідають на записах бойовики

Олексій Волгін заявив, що був у Дебальцевому, Луганську, працював медиком. Його підрозділ "Група Вагнер" збив Іл-76 (14 червня 2014 року над Луганщиною). За словами Волгіна, керував процесом особисто Вагнер, його називали позивним 221-й або по батькові Валерійович. Був там і "Музикант".



заявив, що був у Дебальцевому, Луганську, працював медиком. Його підрозділ "Група Вагнер" збив Іл-76 (14 червня 2014 року над Луганщиною). За словами Волгіна, керував процесом особисто Вагнер, його називали позивним 221-й або по батькові Валерійович. Був там і "Музикант". Дмитро Григорян зазначив, що воював на Донбасі з травня 2014 по серпень 2015 року. Заходили зі штабом "Дельфіна", "Степанович заводив", були у Краснодоні, Луганську, Дебальцевому, Алчевську, Красному Лучі, Пісках. Сам Григорян був корегувальником або супроводжував вантажі від кордону, працював з ПЗРК. Супроводжував також "Буки". Знає Савицького ("Сову"), каже, що той "був при Дельфіні". За його словами, бойовики у 2018 році по АН-у били з "Бука".



зазначив, що воював на Донбасі з травня 2014 по серпень 2015 року. Заходили зі штабом "Дельфіна", "Степанович заводив", були у Краснодоні, Луганську, Дебальцевому, Алчевську, Красному Лучі, Пісках. Сам Григорян був корегувальником або супроводжував вантажі від кордону, працював з ПЗРК. Супроводжував також "Буки". Знає Савицького ("Сову"), каже, що той "був при Дельфіні". За його словами, бойовики у 2018 році по АН-у били з "Бука". Дмитро Савицький ("Сова") розповів про бойові пуски. За його словами, по "Ілу" "було два розрахунки", а взагалі "швидкості великі були, не долетів... намагалися (пуски робити), але вислизали, швидкі були". "Сова" підтвердив, що "було два пуски" з ПЗРК і два влучення. Однак був і третій – але "його не бачили", на висоті метрів 900 літак був.

За вбивства найманці, за їхніми словами, отримують високу зарплатню та військові нагороди Росії, підписані Путіним. Крім того, злочинами на Донбасі діяльність бойовиків не обмежується. Вони також розповідають, як вбивають та руйнують у Сирії, Судані та ЦАР.

Нагадаємо, це вже друга частина розмов із найманцями, першу оприлюднили кілька тижнів тому. Соколова закликала провести незалежне розслідування зриву спецоперації, яку, на її думку, українські спецслужби все ж планували провести.

До теми Нардеп опублікував ще одне відео переговорів СБУ і вагнерівця

Вербування вагнерівців: дивіться відео

Що було у попередніх оприлюднених записах

Російські військові відкрито розповідали про те, як збивали українські літаки на Донбасі.

За це деяких з них навіть нагороджував Владислав Сурков.

Зокрема, своїми "досягненнями" поділився Денис Харитонов, який воював на Донбасі у складі батальйону "Степ", керував групою ПЗРК. Він зізнався, що збив вертоліт і два штурмові літаки СУ-25 на Донеччині.