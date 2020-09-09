У РНБО не було жодної інформації про операцію щодо "вагнерівців", – Данілов
В апараті Ради національної безпеки та оборони не було жодної інформації щодо можливої спецоперації по затриманню вагерівців. РНБО не знає, чи схожа ситуація була насправді.
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, хто може знати, чи проводилася така спецоперація, в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.
Читайте також СБУ зобов'язали розслідувати можливу держзраду Єрмака через "білоруських" вагнерівців
Якщо така операція була, то про неї знають тільки ті люди, які безпосередньо мали до неї стосунок,
– заявив Данілов.
За його словами, в апараті РНБО не було жодної інформації щодо можливої спецоперації.
Водночас Данілов стурбований витоком секретної інформації в Україні. "Інша справа, що мене дуже дивує, коли в ЗМІ з'являється інформація, яка 100% під грифом таємно", – наголосив секретар РНБО.
Та додав, навіть, якщо ця інформація була, то не потрібно у медіа її розкладати по поличках.
Зверніть увагу Бутусов сказав, хто може зливати плівки про "вербування вагнерівців"
Основне про вагнерівців у Білорусі
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Київ попросив Лукашенка віддати тих із них, хто воював на Донбасі проти українців – загалом 28 людей.
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії, хоча й обіцяла видати їх Україні. Тоді українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що їхнє затримання за самого початку було спецоперацією СБУ.
- Згодом Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.