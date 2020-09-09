В апараті Ради національної безпеки та оборони не було жодної інформації щодо можливої спецоперації по затриманню вагерівців. РНБО не знає, чи схожа ситуація була насправді.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, хто може знати, чи проводилася така спецоперація, в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

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Якщо така операція була, то про неї знають тільки ті люди, які безпосередньо мали до неї стосунок,

– заявив Данілов.

За його словами, в апараті РНБО не було жодної інформації щодо можливої спецоперації.

Водночас Данілов стурбований витоком секретної інформації в Україні. "Інша справа, що мене дуже дивує, коли в ЗМІ з'являється інформація, яка 100% під грифом таємно", – наголосив секретар РНБО.

Та додав, навіть, якщо ця інформація була, то не потрібно у медіа її розкладати по поличках.

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