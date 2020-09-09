СБУ зобов'язали розслідувати можливу держзраду Єрмака через "білоруських" вагнерівців
Шевченківський районний суд зобов'язав СБУ розпочати розслідування щодо видачі вагнерівців Білоруссю Росії. У контексті цього розслідування мовиться про можливу державну зраду з боку керівництва Офісу Президента України й зокрема очільника Андрія Єрмака.
СБУ зобов'язали провести розслідування можливих злочинів за статтями про державну зраду й шпигунство, повідомив народний депутат України Володимир Ар'єв.
Цікаво Нардеп опублікував документи СБУ, що доводять спецоперацію з "білоруськими" вагнерівцями
Справа пов'язана зі зливом операції щодо вагнерівців. На чесне слідство від Баканова надій, звісно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді,
– заявив Ар'єв.
Суд своїм рішенням зобов'язав Службу безпеки України розслідувати можливу державну зраду й можливе розголошення таємної інформації іноземним спецслужбам з боку голови ОПУ Андрія Єрмака.
До суду з відповідною заявою звернувся Дмитро Шматько. Він відомий своєю участю в створенні так званих "плівок Єрмака". Саме він вів запис розмови з братом голови президентського Офісу, а згодом його затримали за 100 тисяч доларів у справі про шахрайство.
Дмитро Шматько звернувся до Служби безпеки щодо вчинення злочину головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, а пізніше, коли справи так і не відкрили, поскаржився до суду.
Заява Шматька до СБУ через імовірний злочин Єрмака / Фото Володимира Ар'єва
Звернення до суду через бездіяльність СБУ / Фото Володимира Ар'єва
Коротко про вагнерівців у Білорусі:
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Київ попросив Лукашенка віддати тих із них, хто воював на Донбасі проти українців – загалом 28 людей.
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізовувати ситуацію в країні. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії, хоча й обіцяла видати їх Україні. Тоді українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що їхнє затримання за самого початку було спецоперацією СБУ.
- Згодом Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.