Шевченківський районний суд зобов'язав СБУ розпочати розслідування щодо видачі вагнерівців Білоруссю Росії. У контексті цього розслідування мовиться про можливу державну зраду з боку керівництва Офісу Президента України й зокрема очільника Андрія Єрмака.

СБУ зобов'язали провести розслідування можливих злочинів за статтями про державну зраду й шпигунство, повідомив народний депутат України Володимир Ар'єв.

Цікаво Нардеп опублікував документи СБУ, що доводять спецоперацію з "білоруськими" вагнерівцями

Справа пов'язана зі зливом операції щодо вагнерівців. На чесне слідство від Баканова надій, звісно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді,

– заявив Ар'єв.

Суд своїм рішенням зобов'язав Службу безпеки України розслідувати можливу державну зраду й можливе розголошення таємної інформації іноземним спецслужбам з боку голови ОПУ Андрія Єрмака.

До суду з відповідною заявою звернувся Дмитро Шматько. Він відомий своєю участю в створенні так званих "плівок Єрмака". Саме він вів запис розмови з братом голови президентського Офісу, а згодом його затримали за 100 тисяч доларів у справі про шахрайство.

Дмитро Шматько звернувся до Служби безпеки щодо вчинення злочину головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, а пізніше, коли справи так і не відкрили, поскаржився до суду.



Заява Шматька до СБУ через імовірний злочин Єрмака / Фото Володимира Ар'єва



Звернення до суду через бездіяльність СБУ / Фото Володимира Ар'єва

Коротко про вагнерівців у Білорусі: