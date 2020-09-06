Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив, що взаємини між Україною та Білоруссю зберігаються. А під паузою він мав на увазі те, що Україна призупинила контакти між офіційними представниками.

Пауза у взаєминах України та Білорусі: Кулеба пояснив, що це означає

Очільник МЗС України у коментарі "Радіо Свобода" зауважив, що на паузу поставлено лише взажмини між офіційними представниками України та Білорусі. Мовиться про контакти та зустрічі між різними міністерствами, відомствами тощо.

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"Таких заходів традиційно є дуже багато традиційно. Вони є регулярними та непомітними. І навіть у новини не потрапляють, тому що це якісь рутинні справи двох сусідніх держав", – підкреслив міністр.

За словами Кулеби, оце все зараз Україна поставила на паузу для того, "щоб дочекатися спокійно врегулювання політичної кризи та вже тоді дивитися, як далі вибудовувати взаємини з Білоруссю".

Самі взаємини зберігаються. І дипломатичні відносини, і відносини в ширшому сенсі – між нашими народами,

– запевнив міністр закордонних справ.

Щодо визнання чи не визнання легітимності Лукашенка, то Кулеба вважає постановку такого питання глибоко помилковою. Адже у Білорусі зараз розгортаються надзвичайно драматичні процеси.

"Питання стоїть не в тому, чи вийти та сказати гасло "Ми не визнали Лукашенка", або ж сказати, що визнали Лукашенка. Це примітивізація процесу. Наша завдання – не гаслами говорити, а конкретними діями захищати свою країну", – акцентував Кулеба.

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