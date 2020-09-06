Пауза у взаєминах між Україною та Білоруссю: в МЗС дали важливе пояснення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив, що взаємини між Україною та Білоруссю зберігаються. А під паузою він мав на увазі те, що Україна призупинила контакти між офіційними представниками.
Пауза у взаєминах України та Білорусі: Кулеба пояснив, що це означає
Очільник МЗС України у коментарі "Радіо Свобода" зауважив, що на паузу поставлено лише взажмини між офіційними представниками України та Білорусі. Мовиться про контакти та зустрічі між різними міністерствами, відомствами тощо.
До теми У Раді провели флешмоб на підтримку опозиції Білорусі: ОПЗЖ відповіла провокацією – фото
"Таких заходів традиційно є дуже багато традиційно. Вони є регулярними та непомітними. І навіть у новини не потрапляють, тому що це якісь рутинні справи двох сусідніх держав", – підкреслив міністр.
За словами Кулеби, оце все зараз Україна поставила на паузу для того, "щоб дочекатися спокійно врегулювання політичної кризи та вже тоді дивитися, як далі вибудовувати взаємини з Білоруссю".
Самі взаємини зберігаються. І дипломатичні відносини, і відносини в ширшому сенсі – між нашими народами,
– запевнив міністр закордонних справ.
Щодо визнання чи не визнання легітимності Лукашенка, то Кулеба вважає постановку такого питання глибоко помилковою. Адже у Білорусі зараз розгортаються надзвичайно драматичні процеси.
"Питання стоїть не в тому, чи вийти та сказати гасло "Ми не визнали Лукашенка", або ж сказати, що визнали Лукашенка. Це примітивізація процесу. Наша завдання – не гаслами говорити, а конкретними діями захищати свою країну", – акцентував Кулеба.
Актуально Перекриття центру Мінська й перші затримання: ситуація в Білорусі 6 вересня – фото, відео
Якою є позиція Києва щодо подій у Білорусі
- Спершу Україна доволі нейтрально ставилася до того, що відбувається у Білорусі. Лише наголошували, вибір народу слід поважати, а застосування агресії до людей – це погано.
- Таку позицію українська влада пояснювала тим, що на Донбасі триває війна. Тому не дуже хочеться, аби ще один фронт розгорнувся на півночі України. А білоруси самі мають розібратися у всьому.
- Ситуація дещо змінилася після того, як Білорусь передала Росії затриманих напередодні президентських виборів вагнерівців. Хоча перед цим Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.
- У підсумку Київ засудив таке рішення Мінська. А трохи згодом у МЗС заявили, що оприлюднені результати президентських виборів у Білорусі не викликають довіри в суспільстві.
- Крім того, Кулеба зробив ту саму заяву, що МЗС України поставило на паузу взаємини з Білоруссю. У Мінську ж на це відповіли, що вони нічого на жодні паузи не ставили. Водночас є готовими до співробітництва з Україною у тому обсязі, до якого готовий Київ.