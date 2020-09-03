У МЗС турбуються, що на кордоні з Білоруссю може "розгулювати" російська армія
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій розвитку подій у Білорусі, коли спільний кордон стане зоною вразливості. Зокрема він наполягає, що кордон не повинен перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії.
Небезпечний сценарій розвитку подій у Білорусі для України один – це зміцнення Росії. Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.
Цікаво Ми готові йти на жорсткі кроки, – Кулеба про стосунки України і Білорусі
Мовиться насамперед про те, щоб українсько-білоруський кордон не перетворився на зону вразливості. Це може відбутися за умови вливання Білорусі в Росію в межах союзної держави,
– пояснив глава МЗС.
Він пояснив, що це може відбутися у двох випадках. Перший – це прихід до влади в Білорусі повністю підконтрольної Кремлю людини, а другий – ослаблення Олександра Лукашенка настільки, що він не зможе відмовити Росії.
"Будь-яке ослаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України. Будь-яке зміцнення позицій Росії в Білорусі – це зростання загроз для нас", – наголосив Дмитро Кулеба.
Дипломат зазначив, що через Білорусь Росія може впливати на Україну за двома напрямами – економічним і безпековим. Перший передбачає вплив на постачання важливих промислових товарів.
Величезний кордон України з Білоруссю не повинен перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії,
– пояснив Кулеба другий варіант впливу Росії.
Як Україна раніше реагувала на дії Білорусі:
- Раніше МЗС України вже викликало посла в Білорусі для консультацій. Кулеба пояснив, що в такий спосіб Україна прагне показати своє незадоволення рішенням Білорусі про передання вагнерівців Росії.
- "Якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться й ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації", – заявив Кулеба.