Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій розвитку подій у Білорусі, коли спільний кордон стане зоною вразливості. Зокрема він наполягає, що кордон не повинен перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії.

Небезпечний сценарій розвитку подій у Білорусі для України один – це зміцнення Росії. Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Цікаво Ми готові йти на жорсткі кроки, – Кулеба про стосунки України і Білорусі

Мовиться насамперед про те, щоб українсько-білоруський кордон не перетворився на зону вразливості. Це може відбутися за умови вливання Білорусі в Росію в межах союзної держави,

– пояснив глава МЗС.

Він пояснив, що це може відбутися у двох випадках. Перший – це прихід до влади в Білорусі повністю підконтрольної Кремлю людини, а другий – ослаблення Олександра Лукашенка настільки, що він не зможе відмовити Росії.

"Будь-яке ослаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України. Будь-яке зміцнення позицій Росії в Білорусі – це зростання загроз для нас", – наголосив Дмитро Кулеба.

Дипломат зазначив, що через Білорусь Росія може впливати на Україну за двома напрямами – економічним і безпековим. Перший передбачає вплив на постачання важливих промислових товарів.

Величезний кордон України з Білоруссю не повинен перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії,

– пояснив Кулеба другий варіант впливу Росії.

Як Україна раніше реагувала на дії Білорусі: