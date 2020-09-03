Ми готові йти на жорсткі кроки, – Кулеба про стосунки України і Білорусі
Нещодавно Міністерство закордонних справ України викликало до Києва посла у Білорусі. Як пояснив Дмитро Кулеба, у такий спосіб Україна прагне показати своє незадоволення рішенням Білорусі про передання вагнерівців Росії.
Кулеба зазначив, що Україна вважає звинувачення на адресу Києва у втручанні у внутрішні справи Білорусі абсолютно безпідставними. Про це міністр закордонних справ сказав в інтерв'ю Gazeta.ua.
Цікаво Лукашенко пропонував ЄС союз між Україною та Білоруссю: хотів бути президентом
Він також пояснив, що МЗС викликало до Києва посла України у Білорусі, щоб висловити своє незадоволення рішеннями білоруської влади. Мовиться не лише про звинувачення у бік України, але й передачу вагнерівців Росії.
Якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації,
– наголосив Кулеба.
Міністр додав, що не виключає того, що посол України у Білорусі після консультацій повернеться до Мінська.
Актуально Україна не втручається у справи Білорусі, – Кулеба відповів Путіну щодо вагнерівців
Затримання вагнерівців у Білорусі: головне
- Вночі 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Слідство стверджує, що бойовики мали на меті дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.
- Київ надіслав Мінську запит на екстрадицію вагнерівців, тому що 28 з них воювали на Донбасі за Росію. Однак 14 серпня Білорусь віддала вагнерівців Росії.
- Путін заявив, що затримання бійців ПВК "Вагнера" у Білорусі є спільною операцію спецслужб США та України. У Кремлі вважають, що росіян затягнули на білоруську територію, аби підставити.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі.