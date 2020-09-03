Нещодавно Міністерство закордонних справ України викликало до Києва посла у Білорусі. Як пояснив Дмитро Кулеба, у такий спосіб Україна прагне показати своє незадоволення рішенням Білорусі про передання вагнерівців Росії.

Кулеба зазначив, що Україна вважає звинувачення на адресу Києва у втручанні у внутрішні справи Білорусі абсолютно безпідставними. Про це міністр закордонних справ сказав в інтерв'ю Gazeta.ua.

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Він також пояснив, що МЗС викликало до Києва посла України у Білорусі, щоб висловити своє незадоволення рішеннями білоруської влади. Мовиться не лише про звинувачення у бік України, але й передачу вагнерівців Росії.

Якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації,

– наголосив Кулеба.

Міністр додав, що не виключає того, що посол України у Білорусі після консультацій повернеться до Мінська.

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