Олександр Лукашенко хотів створити та очолити союз між Україною та Білоруссю. Таку пропозицію він озвучив європейським політикам у 2014 році.

Таку інціативу Лукашенко висунув в телефонній розмові з тодішнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Onet.pl.

Зверніть увагу Буде різанина: Лукашенко пригрозив опонентам, згадавши про Україну

Лукашенко переконував Туска, що може бути гарантом розв'язання конфлікту. Та просив підтримати ідею білорусько-українського союзу, де той був би президентом обох країн.

На думку колишнього польського прем'єра, Лукашенко висунув таку пропозицію не з метою врятувати Україну, а побоюючись втратити владу.

Адже Росія, анексувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі, могла не зупинитися лише на Україні.

Лукашенко боявся неконтрольованого розвитку подій, коли Кремль міг ще й напасти на Білорусь. Це могло означати його кінець,

– пояснив Туск.

Й підкреслив, що розмова з президентом Білорусі відбувалася у найгарячіший період агресії РФ проти України в 2014 році.