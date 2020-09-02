Лукашенко пропонував ЄС союз між Україною та Білоруссю: хотів бути президентом
Олександр Лукашенко хотів створити та очолити союз між Україною та Білоруссю. Таку пропозицію він озвучив європейським політикам у 2014 році.
Таку інціативу Лукашенко висунув в телефонній розмові з тодішнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Onet.pl.
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Лукашенко переконував Туска, що може бути гарантом розв'язання конфлікту. Та просив підтримати ідею білорусько-українського союзу, де той був би президентом обох країн.
На думку колишнього польського прем'єра, Лукашенко висунув таку пропозицію не з метою врятувати Україну, а побоюючись втратити владу.
Адже Росія, анексувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі, могла не зупинитися лише на Україні.
Лукашенко боявся неконтрольованого розвитку подій, коли Кремль міг ще й напасти на Білорусь. Це могло означати його кінець,
– пояснив Туск.
Й підкреслив, що розмова з президентом Білорусі відбувалася у найгарячіший період агресії РФ проти України в 2014 році.