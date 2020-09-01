Олександр Лукашенко заявив: якщо до влади в Білорусі прийдуть альтернативні сили, "почнеться різанина". Коментуючи ситуацію в країні, він також згадав про Україну.

Лукашенко запевнив, що "хоче захистити Білорусь, яку підняли з руїн та попелу", повідомляє "БЕЛТА".

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Він вважає, що його підтримують мільйони людей. Тому, мовляв, побоюється: якщо до влади прийдуть його опоненти, "почнуть різати на шматки країну, яку він ліпив на уламках імперії".

Не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як дехто каже, а різанина. Те, що відбулося в Україні, буде квіточками,

– заявив Лукашенко.

Й наголосив, що саме це його зараз найбільше непокоїть. А зовсім не влада, як "каже дехто в Росії".

"Спільна вітчизна" з Путіним

Президент Білорусі також пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Володимиром Путіним. Раніше він заявляв, що народи обох країн стали партнерами. Натомість тепер вони знову стали братами, переконаний Лукашенко.

"Що б там не дзявкали на площах у нас, ми збережемо спільну вітчизну, де живуть два народи від одного кореня. Це вітчизна від Бреста до Владивостока", – сказав президент Білорусі.

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