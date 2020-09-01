Уже три тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів у перші дні і ось уже 24 день поспіль виходять на вулицю, аби висловити невдоволення владою. 1 вересня на мітинги вийшли студенти, а також співробітники найбільших підприємств.

Про те, що відбувається на 24-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Протести в Білорусі 1 вересня

На вулиці вийшли студенти: їх почали затримувати

Колони студентів прямують до проспекту Незалежності в Мінську в бік площі Якуба Коласа. Там їх зустрічають ОМОНівці.

Силовики просять студентів розходитись. Натомість деякі університети правоохоронці оточили. Там вже почались перші затримання.

Дивіться відео затримання студентів у Мінську:



Колона студентів у Мінську / TUT.BY

ОМОН готується зустрічати колону студентів: відео

Біля площі Перемоги в Мінську ОМОНівці затримали 17 студентів / Фото "Наша Ніва"

Біля університету БНТУ люди в масках затримують студентів: відео

Страйк робітників

У Білорусі триває найбільший і наймасовіший страйк в історії країни. Із промислових гігантів до акцій протесту сьогодні приєднався БелАЗ.

Крім того, продовжують страйкувати підприємства: "Білоруськалій", МТЗ, "Гродно Азот" та інші великі підприємства.

До страйку також приєднались магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, школи та інші заклади.



Міліція разом з ОМОНівцями в Мінську / Фото TUT.by

Де Лукашенко

Лукашенко сьогодні в Барановичах. Він відкрив урочитсу лінійку в місцевому коледжі сфери обслуговування. Під час заходу почалась злива, тому президент запропонував змінити запланований формат і зайти в будівлю, "щоб учні не мокли під дощем".



Олександр Лукашенко з "прихильницею" в Барановичах / Фото "Пул Первого"

Білоруському опозиціонеру Северинцю висунули звинувачення

Співголову партії "Білоруська християнська демократія" Павла Северинця висунули звинувачення і залишили під вартою ще на 2 місяці.

Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання майже 3 місяці. Його затримали на початку червня біля будинку після повернення з акції в Мінську на підтримку альтернативних кандидатів у президенти.



Павло Северинець / Фото "Вясна"

Водночас у Гомелі затримали ще один член Координаційної Ради Василь Поляков.

Його затримали 31 серпня біля будівлі суду Центрального району. Туди він прийшов, щоб дізнатися про долю затриманих на мирній акції протесту 30 серпня. Де зараз Поляков –невідомо.

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