Протягом останніх тижнів достатньо часто говорять про те, що Росія й Білорусь союзні держави. І Путін нібито може ввести війська навіть без дозволу їхньої верхньої палати парламенту. Редактор ефіру "Європейського радіо" Зміцер Лукашук вважає, що такий варіант розвитку подій є неможливим.

В ефірі 24 каналу він відзначив, що і Росія, й Білорусь є членами Організації договору про колективну безпеку.

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Відтак Росія хіба зможе ввести війська в сусідню країну, але тільки за наявності зовнішньої погрози і коли білоруська сторона про це попросить.

"Однак коли зовнішньої погрози немає, то для вирішення внутрішніх проблем, Росія не має законного права вводити війська", – пояснив редактор ефіру "Єврорадіо".

Про домовленості між Лукашенком та Путіним

Напередодні Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Путіна з проханням рефінансувати держборг Білорусі перед Росією. У 2021 році Мінськ має виплатити Москві 600 мільйонів доларів. Очікується, що це питання Лукашенко та Путін обговорять наступного тижня.

За словами Зміцера Лукашука, питання реструктуризації боргів порушується, фактично, щороку. Білорусь не має можливості оплатити борги перед Росією, і для того, щоб оплатити одну позику, в країні беруть гроші на іншу.

Він відзначив, що таке відбувається постійно. Особливо з урахування того, що зараз, після всіх розгонів і невизнання ЄС легітимності виборів у Білорусі, в країні втрачені можливості позичити гроші в якихось міжнародних фінансових структурах.

Відтак грошей немає де взяти, крім хіба що Росії чи ще, може, Китаю,

– додав редактор ефіру білоруської радіостанції.

Про протести в Білорусі

1 вересня у центрі Мінська відбулась протесна хода студентів. Учні одразу кількох столичних університетів вийшли на акцію в підтримку чесних виборів. Також студенти вимагали звільнити всіх затриманих під час попередніх протестів та покарати винних у побитті мітингувальників.

Як повідомив Зміцер Лукашук, правоохоронці затримали близько 30 студентів. Також затримували журналістів, зокрема, журналістку "Єврорадіо" Марію Войтович. Є інформація про затримання кореспондентів TUT.BY, "РИА Новости", "Комсомольська правда".



Колона студентів у Мінську / Фото TUT.BY

Також редактор ефіру "Єврорадіо" відзначив, що зараз немає таких брутальних затримань і побиттів, як це було в перші дні – з 9 по 13 серпня. Хоча й затримують достатньо жорстоко.

"Є думка, що зараз силовики більше працюють на картинку для ЗМІ. Відомо, що сюди приїхали за запрошенням адміністрації президента знімальні групи Russia Today, які працюють як для своєї аудиторії російської, так і роблять програми для білоруського телебачення", – розповів Зміцер Лукашук.

Він повідомив, що це російські пропагандисти, які замінили тих співробітників державного телебачення, хто звільнилися на знак протесту. Зараз Russia Today працює в Білорусі, аби зробити гарну картинку.

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"Що, мовляв, силовики розганяють несанкціоновані вуличні акції, але ніяких побиттів та брутальних затримань немає. І правоохоронці діють в межах закону", – додав він.

Коментар редактора ефіру "Європейське радіо": відео