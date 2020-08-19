В Білорусі співробітників державного телебачення, які підтримали протести, замінюють працівниками Russia Today та фрілансерами.

Крім цього працівників не допускають до будівлі компанії, а на студії перебувають російські режисери, технічний персонал, кінооператори з Russia Today. Про таку перестановку кадрів розповіли журналісти білоруського видання Радіо Свобода.

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На підході до Белтелерадіокомпанії перехожих очікують 4 пости, поруч з якими стоять міліціонери. Вони пропускають тільки тих, у кого є ліцензія співробітника Белтелерадіокомпанії.

Співробітниця БТ Дарина Вайтович розповіла, що її позбавили пропуску в будівлю компанії, а також деяких інших працівників, які приєдналися до страйку і протесту.

"В охоронців є списки учасників страйку, і вони забирають пропуски, тепер нас навіть близько не підпускають до будинку", – повідомила Дарина Вайтович.

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Протести у Білорусі: основне