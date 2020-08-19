Працівників держтелебачення Білорусі міняють на пропагандистів з Russia Today
В Білорусі співробітників державного телебачення, які підтримали протести, замінюють працівниками Russia Today та фрілансерами.
Крім цього працівників не допускають до будівлі компанії, а на студії перебувають російські режисери, технічний персонал, кінооператори з Russia Today. Про таку перестановку кадрів розповіли журналісти білоруського видання Радіо Свобода.
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На підході до Белтелерадіокомпанії перехожих очікують 4 пости, поруч з якими стоять міліціонери. Вони пропускають тільки тих, у кого є ліцензія співробітника Белтелерадіокомпанії.
Співробітниця БТ Дарина Вайтович розповіла, що її позбавили пропуску в будівлю компанії, а також деяких інших працівників, які приєдналися до страйку і протесту.
"В охоронців є списки учасників страйку, і вони забирають пропуски, тепер нас навіть близько не підпускають до будинку", – повідомила Дарина Вайтович.
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Протести у Білорусі: основне
- Згідно з офіційними результами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. одразу після голосування.
- А опісля ще й на великих підприємствах країни стартували страйки. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (лише три офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.