Журналістка Емілі Ван Оутерн приїхала до Мінська, щоб висвітлювати події під час президентських виборів. Увечері 9 серпня Емілі отримала поранення ноги – можливо, це був уламок світлошумової гранати.

До Мінська журналістка прибула без акредитації. Розуміла, що влада Білорусі ніколи не допустить, аби іноземне незалежне ЗМІ висвітлювало правду про їхні вибори, повідомляє TUT.BY

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Емілі зізнається: такого жахіття як на вулицях Мінська вона у своєму житті не бачила. Незрозуміло, чим закінчаться протести, але це унікальний момент для світової історії.

Дивіться відео про протести у Білорусі:

Емілі трималась остронь гарячих точок

Жінка розповідає, що під час мітингів трималась осторонь найгарячіших точок. Розуміла: там людям не до інтерв'ю. За словами Емілі, щоб почути думки окремих людей під час протесту, необхідно залишатися позаду.



Журналістка ділиться: зовні її можна було прийняти радше за випадкову перехожу, аніж за мітингувальницю. Однак це не врятувало.

Удар. Спалах – і я на мить осліплена яскравим світлом. Тієї ж миті лунає гучний звук. Це наче гроза: вже не така прекрасна і невинна, коли поряд з вами,

– згадує Емілі.

Рятувала журналістку сім'я мітингувальників

Коли журналістка отямилася, вона вже стікала кров'ю: ліва нога була обпалена, а в лівому бедрі утворилося п'ять отворів (найглибший – 10 сантиметрів).

Рятувала Емілі сім'я мітингувальників: два юних брати та їхні батьки. Невдовзі прибула "швидка". Журналістку відвезли до військового госпіталя.

Цікаво, якщо влада кидає у вас гранату, коли ви стоїте з ручкою та блокнотом у руках, чи можете ви довірити їй порятунок власного життя?

– розмірковує Емілі.

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Лікарі знущалися над зболеними людьми

Моторошні кадри з мінського госпіталю жінка не забуде ніколи. Емілі розповідає, що у палаті, крім неї, лежав обпалений чоловік. Допоки лікарі рятували його ногу, чоловік міг тільки стогнати та кричати. У зболеному погляді чоловіка Емілі бачила страх.

Журналістка не боялася наслідків своєї травми. Натомість її лякало, чи зможе вона без перешкод виїхати з Білорусі. Вона – не мітингувальниця і не білоруска, вона – іноземна журналістка, яка, незважаючи на кров і біль, продовжує виконувати свою роботу.

Вночі лікарі постійно будили пацієнтів. Емілі впевнена: не для того, аби перевірити їхнє самопочуття, а просто, щоб не дати втомленим людям хоч трохи відпочити.



Емілі Ван Оутерн / Фото Хартія 97

"Я повернуся тільки в демократичну Білорусь"

Коли після низки поліцейських допитів Емілі виписували з госпіталя, один із лікарів запитав, чи повернеться вона ще колись у Білорусь.

Я сказала, що повернуся тільки в демократичну Білорусь,

– відповіла Емілі.

Лукашенко використовує історію Емілі для пропаганди

Журналістка також звернула увагу на маніпулятивну промову Лукашенка, у якій він закликав білорусів не виходити на вулиці, бо таємничі "вони" використовують мітингувальників як гарматне м'ясо. Зокрема, Лукашенко наголосив, що до них вже "понаїхали" з Голландії.

Емілі підозрює: коли президент говорив про засланців з Нідерландів, мав на увазі саме її. Журналістка не вірить, що її серйозно вважають агентом, це лише пропаганда, в якій оперують абсолютно відірваними від реальності фактами.

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Люди у ЄС мають знати правду

Журналістка переконана: її досвід допоможе жителям ЄС, зокрема у Нідерландах усвідомити весь жах подій, які з 9 серпня відбуваються у Білорусі. Вона не шкодує, що поїхала до Мінська.