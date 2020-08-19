У Білорусі небайдужі пожертвували гроші для протестувальників, які постраждали віж жорстоких дій силовиків та працівників страйкуючих підприємств у Білорусі. Річ у тім, що вони можуть фінансово постраждати через те, що не виходять на роботу. Для них люди зібрали допомогу у розмірі понад 1,1 мільйона доларів. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків – ще 2,6 мільйона.

Як повідомили у виданні TUT.BY, до збору коштів долучились понад 21 тисяча осіб. Разом на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 мільйона ​​доларів.

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Відомо, що першими отримають фінансову підтримку по 100 тисяч доларів такі підприємства:

МТЗ;

МЗКТ;

"Гродно Азот".

Небайдужі зазначили, що для того, аби гроші змогли отримати й інші підприємства – потрібно "терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі". Організатори збору коштів пояснили, що у такий спосіб хочуть підтримати білоруський народ.

Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності тим, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі,

– сказав організатор Андрій Стрижак.

Також заявили, що збір коштів для постраждалих від силового розгону ОМОНівців досі триває. Попри те, що сума вже перевищує 2,6 мільйона доларів – білоруси не зупиняються.

До теми. У Білорусі постраждалим від репресій допомагають і компанії, у такий спосіб вони висловлюють солідарність з постраждалими. До прикладу, одна з мінських IT-компаній вирішила скасувати корпоратив, який був запланований на серпень. Гроші, які були виділені на свято, перевели на допомогу постраждалим.

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