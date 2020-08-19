Білоруським протестувальникам та жертвам репресій зібрали понад 3,7 мільйона доларів допомоги
У Білорусі небайдужі пожертвували гроші для протестувальників, які постраждали віж жорстоких дій силовиків та працівників страйкуючих підприємств у Білорусі. Річ у тім, що вони можуть фінансово постраждати через те, що не виходять на роботу. Для них люди зібрали допомогу у розмірі понад 1,1 мільйона доларів. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків – ще 2,6 мільйона.
Як повідомили у виданні TUT.BY, до збору коштів долучились понад 21 тисяча осіб. Разом на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 мільйона доларів.
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Відомо, що першими отримають фінансову підтримку по 100 тисяч доларів такі підприємства:
- МТЗ;
- МЗКТ;
- "Гродно Азот".
Небайдужі зазначили, що для того, аби гроші змогли отримати й інші підприємства – потрібно "терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі". Організатори збору коштів пояснили, що у такий спосіб хочуть підтримати білоруський народ.
Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності тим, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі,
– сказав організатор Андрій Стрижак.
Також заявили, що збір коштів для постраждалих від силового розгону ОМОНівців досі триває. Попри те, що сума вже перевищує 2,6 мільйона доларів – білоруси не зупиняються.
Протести у Білорусі: що відомо
- Після оголошення попередніх результатів президентських виборів у білорусі спалахнули масові протести. Річ у тім, що перемогу на них здобув нібито чинний глава держави Олександр Лукашенко – такий результат оприлюднили згідно з офіційними даними. Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Вже у ніч на 10 серпня люди вперше вийшли на протести. Попри те, що ці протести були мирними, демонстрантів почали жорстоко бити та затримувати ОМОНівці. Вони використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів. За тиждень понад тисяча людей були поранені. Понад 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Детальніше про ситуацію у містах Білорусі за посиланням.
- Варто зазначити, що відбувся і мітинг за Лукашенка, однак на нього людей просто зганяли. На цій акції виступив і сам глава держави та заявив, що повністю відкидає ідею повторних виборів.