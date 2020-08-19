У перші дні після виборів правоохоронці силою придушували протести, застосовуючи навіть зброю. Тому багато протестувальників опинилися в лікарнях. Лікарі не приховують, що деяким з поранених пощастило вижити – якби куля змістилася на кілька сантиметрів, людина могла б померти.

Білоруське опозиційне видання TUT.BY поспілкувалося з потерпілими, що опинилися в 10-й міській лікарні Мінська. Троє з них показали свої рани та розповіли, як їх убивали силовики.

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На нашу машину напали – гумова куля потрапила в ліву легеню

Один із потерпілих – мінчанин. Він 11 серпня приблизно о 23:00 їхав на машині разом з братом. Вони повертали ліворуч, щоб поїхати додому кільцевою. Але побачили, що їх підрізає тонований синій мікроавтобус. Звідти вибігли шість – сім силовиків, і відразу почали бити скло в машині.

Був сильний удар в спину – це був постріл. Нас витягли з машини, закинули, як дрова, в мікроавтобус пластами. В один момент братові стало погано, він сказав, що задихається. У нього було бліде обличчя, втрачений погляд, я почав кричати, що потрібен лікар, швидка допомога,

– розповідає брат пораненого чоловіка.

За його словами, хтось із затриманих представився хірургом. І він оглянув його брата. Сказав, що той, можливо, отримав кульове поранення або рану від осколків розбитого скла.

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Брат потерпілого додає, що чисто випадково повз них на звичайній легковій машині проїжджали лікарі-волонтери, які допомагали пораненим. Вони ще до приїзду швидкої поставили пораненому дві крапельниці. А за 5 – 10 хвилин вже приїхали медики та забрали чоловіка до лікарні.

"Лікарі говорили, що куля могла потрапити в серце, там невелика відстань до нього була", – каже брат потерпілого.

За словами медика, яка оперувала молодого чоловіка, операція тривала півтори-дві години.

"У пацієнта є рана в легені від гумової кулі. На момент травми кровотечі не було, але був забій легені в районі рани. Зараз дренажі з рани ми вже прибрали, все гоїться, забій розсмоктується. Надалі, я думаю, що наслідків не повинно бути", – підкреслила вона.

Лікарка зауважила, що до цього таких поранень в своїй практиці не бачила. На її переконаня, це неправильно, що в мирний час люди отримують такі травми.

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Гумова куля прошила ліву легеню – у кількох міліметрах зупинилася від серця / Фото: TUT.BY

Кулю дістали із шиї – ледь не потрапила в сонну артерію

Ще один поранений – студент 5-го курсу Білоруського національного технічного університету Михайло Малащенко. Йому – 30 років. Чоловік зазнав вогнепальне поранення шиї та опік 9 серпня – у перший день протестів. Тоді біля стели "Мінськ – місто герой" в нього влучила помаренчева куля з пластику. Якби вона потрапила на п'ять сантиметрів правіше або лівіше в шию, то хлопець міг би померти, оскільки б зачепила сонну артерію.

Таких жорстких розгонів ніхто не очікував. Але раптом силовики почали нас різко закидати світлошумовими гранатами, і я почав відходити спиною. У цей момент мене поранило, але я відразу не зрозумів, що влучили в шию, мені чомусь здавалося, що це не в шию, а трохи нижче,

– пригадує потерпілий.

За його словами, коли відходив, то в нього скувало дихання. Потім звернувся до першої людини, яка трапилася на шляху, і та йому сказала міцно тримати шию та бігти шукати "швидку".

"По всьому проспекту була низка силовиків зі щитами та кийками, вони почали мене кийками відганяти, щоб я відійшов, не давали попрямувати до "швидкої". Але один із них зрозумів і допоміг мені протиснутися, він вибіг і мене закрив від своїх же", – додає він.

Зрештою для хлопця викликали окрему бригаду швидкої допомоги. Ті оглянули рану перев'язали та під час першого огляду припустили, що це опік. Але коли Михайла доправили до лікарні, з'ясувалося, що в його шиї була куля.

"Начебто травма – досить серйозна, але ніякого болю за весь тиждень я практично не відчував. Коли лікарі почали витягувати кулю, вони дуже здивувалися – в їхній практиці це перший такий випадок. Шия зараз заживає, – констатував поранений мітингувальник.

За його словами, під час перев'язки лікарям здалося, що рана трошки пузириться. Тому вони припустили, що у нього з трахеї виходить повітря, але зробили бронхоскопію, і виявилося, що це забій трахеї.



У хлопця влучила помаранчева куля з пластику – кілька сантиметрів лівіше, і він би помер / Фото: TUT.BY

Осколок пробив лівий бік – із рота йшла кров

Третьому потерпілому – 37 років. 10 серпня в його лівий бік влучив осколок від світлошумової гранати. Коли чоловік тікав від обстрілу, йому в спину стріляли гумовими кулями.

У якийсь момент людей почали закидати світлошумовими гранатами, стріляти по них гумовими кулями. Мене поранило осколком гранати в лівий бік. Я впав, фонтан крові полився з рота, був дуже сильний удар в легеню, і за кожного подиху все супроводжувалося кров'ю,

– зазначає потерпілий.

За його словами, йому незнайомі дівчина та хлопець допомогли дістатися до одного з кафе. І там він просив людей, щоб вони на відео записали звернення до батьків, тому що думав, що Богу душу віддав.

"З рота конкретно фонтаном йшла кров. Коли хлопці мене вивели з-під обстрілу, вони кричали, що тут поранений чоловік. До мене підбігли силовики зі зброєю та відвели на траву. Туди під'їхала "швидка" та відвезла мене до лікарні, де мене відразу почали зашивати", – додає поранений мітингувальник.

Нещодавно чоловікові зробили дві перев'язки, і він попросив повністю відкрити рану, тому що було дуже боляче. Після цього стало легше. Щоправда, досі йому важко кашляти та чхати, а відкашлюється він кров'ю.

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В чоловіка влучив осколок від світлошумової гранати – з його рота йшла кров / Фото: TUT.BY

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